Felpa a girocollo in French Terry Nike Club Rules – Uomo

Abbiamo una sola regola: infrangere le regole. Così abbiamo preso il classico stile dei country club e l'abbiamo reinventato con questa felpa a girocollo in French Terry. Il tessuto morbido all'esterno abbinato a dettagli a coste crea un look effetto vissuto. E il fit? Non è affatto su misura, ma ampio e confortevole.

Colore mostrato in foto: Sail/Nero

Stile: IR0981-133