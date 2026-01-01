Felpa a girocollo in French Terry Nike Club Rules – Uomo

Nike Club Rules
Felpa a girocollo in French Terry – Uomo
Abbiamo una sola regola: infrangere le regole. Così abbiamo preso il classico stile dei country club e l'abbiamo reinventato con questa felpa a girocollo in French Terry. Il tessuto morbido all'esterno abbinato a dettagli a coste crea un look effetto vissuto. E il fit? Non è affatto su misura, ma ampio e confortevole.
- Colore mostrato in foto: Sail/Nero
- Stile: IR0981-133
Nike Club Rules
Abbiamo una sola regola: infrangere le regole. Così abbiamo preso il classico stile dei country club e l'abbiamo reinventato con questa felpa a girocollo in French Terry. Il tessuto morbido all'esterno abbinato a dettagli a coste crea un look effetto vissuto. E il fit? Non è affatto su misura, ma ampio e confortevole.
Vantaggi
- Le lettere della patch cucite sul retro lasciano il segno.
- Progettata con un'estetica inside-out, è realizzata in tessuto French Terry liscio all'interno e morbido all'esterno.
- Il laccetto regolabile sul bordo permette di personalizzare il fit.
- È possibile aggiungere un inserto
Dettagli prodotto
- Patch NikeCourt
- Tasca a marsupio
- Bordi a costine
- Corpo: 88% cotone/12% poliestere. Costine: 98% cotone/2% spandex. Fodera cappuccio: 88% cotone/12% poliestere.
- Lavabile in lavatrice
- Prodotto importato
- Colore mostrato in foto: Sail/Nero
- Stile: IR0981-133
Taglia/misura e fit
- Altezza: 183 cm; taglia indossata: M
- Big & tall; altezza: 183 cm; taglia indossata: 3XL
- Fit ampio: ampio e confortevole
- Guida alle taglie e alle misure
Spedizione e resi
Costi di spedizione standard: 5 € per ordini sotto i 99 € per chi non è Member Nike e sotto i 50 € per i Member Nike.
Resi gratuiti entro 30 giorni, sono previste limitazioni.
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