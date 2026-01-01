Felpa a girocollo Dri-FIT ACG Tuff Fleece – Uomo

L'aria è frizzante? Lasciati avvolgere dalla leggerezza di Tuff Fleece. Realizzata in fleece French Terry non spazzolato, questa felpa è morbida e strutturata. Abbiamo aggiunto la tecnologia Dri-FIT per allontanare il sudore e creare uno strato di calore traspirante.

Colore mostrato in foto: Safety Orange/Bianco

Stile: IU8162-819