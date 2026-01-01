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Felpa a girocollo Dri-FIT ACG Tuff Fleece – Uomo - Safety Orange/Bianco

Materiali riciclati

ACG Tuff Fleece

Felpa a girocollo Dri-FIT – Uomo

114,99 €
Safety Orange/Bianco
Summit White/Nero
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Ritiro gratuito
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L'aria è frizzante? Lasciati avvolgere dalla leggerezza di Tuff Fleece. Realizzata in fleece French Terry non spazzolato, questa felpa è morbida e strutturata. Abbiamo aggiunto la tecnologia Dri-FIT per allontanare il sudore e creare uno strato di calore traspirante.


  • Colore mostrato in foto: Safety Orange/Bianco
  • Stile: IU8162-819

ACG Tuff Fleece

114,99 €

L'aria è frizzante? Lasciati avvolgere dalla leggerezza di Tuff Fleece. Realizzata in fleece French Terry non spazzolato, questa felpa è morbida e strutturata. Abbiamo aggiunto la tecnologia Dri-FIT per allontanare il sudore e creare uno strato di calore traspirante.

Vantaggi

  • La tecnologia Nike Dri-FIT allontana il sudore per favorirne una rapida evaporazione e mantenere la pelle asciutta per un comfort ideale.
  • Il fit ampio su spalle e corpo permette di indossare comodamente il capo sopra uno strato base.

Dettagli prodotto

  • 75% cotone/25% poliestere
  • Polsini, colletto e bordo a costine
  • Asola
  • Lavabile in lavatrice
  • Prodotto importato
  • Colore mostrato in foto: Safety Orange/Bianco
  • Stile: IU8162-819

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Spedizione e resi

Costi di spedizione standard: 5 € per ordini sotto i 99 € per chi non è Member Nike e sotto i 50 € per i Member Nike.

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    Felpa a girocollo Dri-FIT ACG Tuff Fleece – Uomo

    ACG Tuff Fleece

    114,99 €

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