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Fascia Nike Tennis Premier - Bianco/Nero

Nike

Fascia Premier da tennis

22,99 €
Bianco/Nero
Nero/Bianco
TAGLIA UNICA
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Questa fascia Nike ti consente di tenere a posto i capelli e allontanare il sudore con facilità. La tecnologia che disperde l'umidità si abbina a uno strato di cotone traspirante per mantenere la pelle asciutta nel massimo comfort, set dopo set.


  • Colore mostrato in foto: Bianco/Nero
  • Stile: IW5822-101

Nike

22,99 €

Questa fascia Nike ti consente di tenere a posto i capelli e allontanare il sudore con facilità. La tecnologia che disperde l'umidità si abbina a uno strato di cotone traspirante per mantenere la pelle asciutta nel massimo comfort, set dopo set.

Vantaggi

La tecnologia Nike Dri-FIT allontana il sudore per favorirne una rapida evaporazione e mantenere la pelle asciutta per un comfort ideale.

Dettagli prodotto

  • 59% cotone/37% poliestere/4% spandex
  • Nike Swoosh impresso a caldo
  • Lavare a mano
  • Prodotto importato
  • Colore mostrato in foto: Bianco/Nero
  • Stile: IW5822-101

Spedizione e resi

Costi di spedizione standard: 5 € per ordini sotto i 99 € per chi non è Member Nike e sotto i 50 € per i Member Nike.

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    Fascia Nike Tennis Premier

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