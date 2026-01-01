Fascia Nike Tennis Premier

Nike
Fascia Premier da tennis
Questa fascia Nike ti consente di tenere a posto i capelli e allontanare il sudore con facilità. La tecnologia che disperde l'umidità si abbina a uno strato di cotone traspirante per mantenere la pelle asciutta nel massimo comfort, set dopo set.
- Colore mostrato in foto: Bianco/Nero
- Stile: IW5822-101
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Questa fascia Nike ti consente di tenere a posto i capelli e allontanare il sudore con facilità. La tecnologia che disperde l'umidità si abbina a uno strato di cotone traspirante per mantenere la pelle asciutta nel massimo comfort, set dopo set.
Vantaggi
La tecnologia Nike Dri-FIT allontana il sudore per favorirne una rapida evaporazione e mantenere la pelle asciutta per un comfort ideale.
Dettagli prodotto
- 59% cotone/37% poliestere/4% spandex
- Nike Swoosh impresso a caldo
- Lavare a mano
- Prodotto importato
- Colore mostrato in foto: Bianco/Nero
- Stile: IW5822-101
Spedizione e resi
Costi di spedizione standard: 5 € per ordini sotto i 99 € per chi non è Member Nike e sotto i 50 € per i Member Nike.
Resi gratuiti entro 30 giorni, sono previste limitazioni.
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