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Fantasmini Nike Everyday Elevated (3 paia) - Multicolore

Nike Everyday Elevated

Fantasmini (3 paia)

17,99 €
Fantasmini Nike Everyday Elevated (3 paia) - Multicolore
Fantasmini Nike Everyday Elevated (3 paia) - Multicolore
Fantasmini Nike Everyday Elevated (3 paia) - Multicolore
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Migliora le tue giornate. Abbiamo preso i nostri calzini iconici e li abbiamo migliorati in ogni dettaglio. Grazie a filati più morbidi che mantengono la forma, a un'ammortizzazione leggera come una nuvola per un comfort aumentato e a una calzata aggiornata che rimane aderente, trasformano ogni passo in un'avventura.


  • Colore mostrato in foto: Multicolore
  • Stile: HQ8028-904

Nike Everyday Elevated

17,99 €

Migliora le tue giornate. Abbiamo preso i nostri calzini iconici e li abbiamo migliorati in ogni dettaglio. Grazie a filati più morbidi che mantengono la forma, a un'ammortizzazione leggera come una nuvola per un comfort aumentato e a una calzata aggiornata che rimane aderente, trasformano ogni passo in un'avventura.

Vantaggi

  • L'ammortizzazione sul tallone e sulla pianta del piede offre una sensazione di morbidezza.
  • Il supporto plantare tecnico e una calzata aggiornata avvolgono il piede per offrirti comfort e stabilità.
  • La punta e il tallone rinforzati sono progettati per resistere all'usura quotidiana.
  • Tecnologia Nike Dri-FIT per pelle asciutta e comfort ideale.
  • Mesh completo sul dorso del piede per una migliore traspirabilità.
  • La misura cucita sotto il piede impedisce di confondere le scarpe.

Dettagli prodotto

  • 71% cotone/27% poliestere/2% spandex.
  • Lavabile in lavatrice
  • Prodotto importato
  • Colore mostrato in foto: Multicolore
  • Stile: HQ8028-904

Spedizione e resi

Costi di spedizione standard: 5 € per ordini sotto i 99 € per chi non è Member Nike e sotto i 50 € per i Member Nike.

Resi gratuiti entro 30 giorni, sono previste limitazioni.

Recensioni (1)

5 stelle

  • Quality no-show socks.

    Dave12859636

    Very comfortable well made socks at a very good price

Fantasmini Nike Everyday Elevated (3 paia)

Nike Everyday Elevated

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Ulteriori informazioni

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