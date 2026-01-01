Dolcevita Dri-FIT Nike 24.7 ImpossiblySoft – Uomo

Nike 24.7 ImpossiblySoft
Dolcevita Dri-FIT – Uomo
Straordinariamente morbido e liscio, il nostro tessuto ImpossiblySoft è pensato per accompagnarti tutto il giorno. Realizzato in doppia maglia, questo dolcevita unisce un design elegante alla tecnologia Dri-FIT traspirante per regalarti il massimo comfort.
- Colore mostrato in foto: Pink Smoke/Light Boulder
- Stile: IF2119-658
Nike 24.7 ImpossiblySoft
Straordinariamente morbido e liscio, il nostro tessuto ImpossiblySoft è pensato per accompagnarti tutto il giorno. Realizzato in doppia maglia, questo dolcevita unisce un design elegante alla tecnologia Dri-FIT traspirante per regalarti il massimo comfort.
Vantaggi
- La tecnologia Nike Dri-FIT allontana il sudore per favorirne una rapida evaporazione e mantenere la pelle asciutta per un comfort ideale.
- Le cuciture oblique sulle spalle e l'ampio giromanica consentono di muoversi naturalmente, senza impedimenti.
Dettagli prodotto
- Esclusivo passante sul retro del collo
- 51% poliestere/25% modal/15% cotone/9% spandex
- Lavabile in lavatrice
- Prodotto importato
- Colore mostrato in foto: Pink Smoke/Light Boulder
- Stile: IF2119-658
Taglia/misura e fit
- Altezza: 191 cm; taglia indossata: M
- Fit ampio: ampio e confortevole
- Guida alle taglie e alle misure
Spedizione e resi
Costi di spedizione standard: 5 € per ordini sotto i 99 € per chi non è Member Nike e sotto i 50 € per i Member Nike.
Resi gratuiti entro 30 giorni, sono previste limitazioni.
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