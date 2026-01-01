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Dolcevita Dri-FIT Nike 24.7 ImpossiblySoft – Uomo - Pink Smoke/Light Boulder

Nike 24.7 ImpossiblySoft

Dolcevita Dri-FIT – Uomo

99,99 €
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Straordinariamente morbido e liscio, il nostro tessuto ImpossiblySoft è pensato per accompagnarti tutto il giorno. Realizzato in doppia maglia, questo dolcevita unisce un design elegante alla tecnologia Dri-FIT traspirante per regalarti il massimo comfort.


  • Colore mostrato in foto: Pink Smoke/Light Boulder
  • Stile: IF2119-658

Nike 24.7 ImpossiblySoft

99,99 €

Straordinariamente morbido e liscio, il nostro tessuto ImpossiblySoft è pensato per accompagnarti tutto il giorno. Realizzato in doppia maglia, questo dolcevita unisce un design elegante alla tecnologia Dri-FIT traspirante per regalarti il massimo comfort.

Vantaggi

  • La tecnologia Nike Dri-FIT allontana il sudore per favorirne una rapida evaporazione e mantenere la pelle asciutta per un comfort ideale.
  • Le cuciture oblique sulle spalle e l'ampio giromanica consentono di muoversi naturalmente, senza impedimenti.

Dettagli prodotto

  • Esclusivo passante sul retro del collo
  • 51% poliestere/25% modal/15% cotone/9% spandex
  • Lavabile in lavatrice
  • Prodotto importato
  • Colore mostrato in foto: Pink Smoke/Light Boulder
  • Stile: IF2119-658

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Spedizione e resi

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