 
immagine 1 di 4
Custodia per laptop Nike Club - Space Purple/Bleached Coral/Nero

Nike Club

Custodia per laptop

37,99 €
Seleziona la taglia/misura
Ritiro gratuito
Opzione "Clicca e ritira" disponibile al pagamento

Questa custodia per laptop Nike Club resistente all'acqua può contenere un portatile fino a 16" e include una tasca anteriore con zip per tablet da 14" o altri accessori.


  • Colore mostrato in foto: Space Purple/Bleached Coral/Nero
  • Stile: IW7915-570

Nike Club

37,99 €

Questa custodia per laptop Nike Club resistente all'acqua può contenere un portatile fino a 16" e include una tasca anteriore con zip per tablet da 14" o altri accessori.

Dettagli prodotto

  • Per laptop fino a 16"
  • Corpo: 54% nylon/40% poliestere/6% spandex. Fodera: 100% poliestere.
  • Pulire solo le parti macchiate
  • Prodotto importato
  • Colore mostrato in foto: Space Purple/Bleached Coral/Nero
  • Stile: IW7915-570

Spedizione e resi

Costi di spedizione standard: 5 € per ordini sotto i 99 € per chi non è Member Nike e sotto i 50 € per i Member Nike.

Resi gratuiti entro 30 giorni, sono previste limitazioni.

Recensioni (0)

Nessuna recensione

Di' la tua. Recensisci Nike Club prima di tutti.

    Custodia per laptop Nike Club

    Nike Club

    37,99 €

    Ulteriori informazioni

      Clicca qui per informazioni su come smaltire gli imballaggi dei prodotti Nike in Italia.

    Completa il look