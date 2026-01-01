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Nike Club
Custodia per laptop
37,99 €
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Ritiro gratuito
Questa custodia per laptop Nike Club resistente all'acqua può contenere un portatile fino a 16" e include una tasca anteriore con zip per tablet da 14" o altri accessori.
- Colore mostrato in foto: Space Purple/Bleached Coral/Nero
- Stile: IW7915-570
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Questa custodia per laptop Nike Club resistente all'acqua può contenere un portatile fino a 16" e include una tasca anteriore con zip per tablet da 14" o altri accessori.
Dettagli prodotto
- Per laptop fino a 16"
- Corpo: 54% nylon/40% poliestere/6% spandex. Fodera: 100% poliestere.
- Pulire solo le parti macchiate
- Prodotto importato
- Colore mostrato in foto: Space Purple/Bleached Coral/Nero
- Stile: IW7915-570
Spedizione e resi
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Resi gratuiti entro 30 giorni, sono previste limitazioni.
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