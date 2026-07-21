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Costume intero con taglio all'americana Nike Swim HydraStrong Fly – Donna - Nero/Bianco/Bianco

Nike Swim HydraStrong Fly – Donna

Costume intero con taglio all'americana – Donna

59,99 €
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Il costume da bagno con taglio all'americana non lesina sulle prestazioni. La sgambatura classica e la copertura completa della parte posteriore offrono il massimo comfort, mentre le spalline sottili offrono un sostegno medio. Il tessuto Nike HydraStrong completamente foderato offre una resistenza che dura a lungo, così potrai concentrarti sui tuoi record personali.


  • Colore mostrato in foto: Nero/Bianco/Bianco
  • Stile: IU3119-015

Nike Swim HydraStrong Fly – Donna

59,99 €

Il costume da bagno con taglio all'americana non lesina sulle prestazioni. La sgambatura classica e la copertura completa della parte posteriore offrono il massimo comfort, mentre le spalline sottili offrono un sostegno medio. Il tessuto Nike HydraStrong completamente foderato offre una resistenza che dura a lungo, così potrai concentrarti sui tuoi record personali.

Vantaggi

  • Il tessuto Nike HydraStrong offre la massima resistenza, nuotata dopo nuotata.
  • Completamente foderato per migliorare fit e comfort.
  • Le spalline strette offrono comfort e sostegno medio.
  • La sgambatura classica arriva sopra i fianchi e bilancia funzionalità e comfort.
  • Le cuciture piatte riducono al minimo le irritazioni.

Dettagli prodotto

  • Copertura totale della parte posteriore
  • Swoosh ricamato
  • Corpo: 51% poliestere riciclato/49% (PBT) poliestere (resistente al cloro); fodera: 100% poliestere riciclato
  • LAVARE A MANO SEPARATAMENTE IN ACQUA FREDDA. DOPO OGNI UTILIZZO. CANDEGGINA PRIVA DI CLORO. ASCIUGARE APPESO. NON STIRARE. NON LAVARE A SECCO. NON RIPORRE BAGNATO.
  • Colore mostrato in foto: Nero/Bianco/Bianco
  • Stile: IU3119-015

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Spedizione e resi

Costi di spedizione standard: 5 € per ordini sotto i 99 € per chi non è Member Nike e sotto i 50 € per i Member Nike.

Resi gratuiti entro 30 giorni, sono previste limitazioni.

Recensioni (1)

5 stelle

  • ursulal320936862

    Maillot de bain très confortable, avec une coupe agréable à porter. La taille correspond parfaitement. Un très bel article, en excellent état, idéal pour profiter de l’été.

Costume intero con taglio all'americana Nike Swim HydraStrong Fly – Donna

Nike Swim HydraStrong Fly – Donna

59,99 €

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