Costume intero con spalline incrociate Nike Swim – Ragazza

Silke654153246
Passgenau. Super Tragekomfort. Sehr gute Qualität
Il costume da bagno con spalline incrociate completamente foderato segue il tuo ritmo. Grazie alla copertura completa della parte posteriore, questo costume rimane in posizione e potrai concentrarti sulla velocità. La vittoria ti aspetta!
Nike Swim
Il costume da bagno con spalline incrociate completamente foderato segue il tuo ritmo. Grazie alla copertura completa della parte posteriore, questo costume rimane in posizione e potrai concentrarti sulla velocità. La vittoria ti aspetta!
Completamente foderato per migliorare fit e comfort.
Costi di spedizione standard: 5 € per ordini sotto i 99 € per chi non è Member Nike e sotto i 50 € per i Member Nike.
Resi gratuiti entro 30 giorni, sono previste limitazioni.
5 stelle
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