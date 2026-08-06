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Costume intero con spalline incrociate Nike Swim – Ragazza - Nero/Bianco

Nike Swim

Costume intero con spalline incrociate – Ragazza

34,99 €
Ritiro gratuito
Opzione "Clicca e ritira" disponibile al pagamento

Il costume da bagno con spalline incrociate completamente foderato segue il tuo ritmo. Grazie alla copertura completa della parte posteriore, questo costume rimane in posizione e potrai concentrarti sulla velocità. La vittoria ti aspetta!


  • Colore mostrato in foto: Nero/Bianco
  • Stile: IV5156-010

Nike Swim

34,99 €

Il costume da bagno con spalline incrociate completamente foderato segue il tuo ritmo. Grazie alla copertura completa della parte posteriore, questo costume rimane in posizione e potrai concentrarti sulla velocità. La vittoria ti aspetta!

Vantaggi

Completamente foderato per migliorare fit e comfort.

Dettagli prodotto

  • Swoosh ricamato
  • Copertura totale della parte posteriore
  • Corpo: 80% nylon, 20% spandex (resistente al cloro). Fodera: 100% poliestere
  • LAVARE A MANO SEPARATAMENTE IN ACQUA FREDDA. DOPO OGNI UTILIZZO. CANDEGGINA PRIVA DI CLORO. ASCIUGARE APPESO. NON STIRARE. NON LAVARE A SECCO. NON RIPORRE BAGNATO.
  • Colore mostrato in foto: Nero/Bianco
  • Stile: IV5156-010

Taglia/misura e fit

Spedizione e resi

Costi di spedizione standard: 5 € per ordini sotto i 99 € per chi non è Member Nike e sotto i 50 € per i Member Nike.

Resi gratuiti entro 30 giorni, sono previste limitazioni.

Recensioni (1)

5 stelle

  • Silke654153246

    Passgenau. Super Tragekomfort. Sehr gute Qualität

Costume intero con spalline incrociate Nike Swim – Ragazza

Nike Swim

34,99 €

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