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Costume intero con scollo arrotondato Nike Swim Effortless Essential – Donna - Chalk/Nero

Materiali riciclati

Nike Swim Effortless Essential

Costume intero con scollo arrotondato – Donna

54,99 €
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Questo prodotto è realizzato con fibre di poliestere riciclate per almeno il 75%.

Tuffati nell'estate con questo elegante costume da bagno con scollo arrotondato. Completamente foderato con copertura media e sostegno medio, questo costume offre il perfetto equilibrio tra comfort e funzionalità. Inoltre, le spalline posteriori regolabili si possono passare sopra le spalle o incrociare sulla schiena per un look versatile per tutte le tue avventure acquatiche.


  • Colore mostrato in foto: Chalk/Nero
  • Stile: IQ7820-102

Nike Swim Effortless Essential

54,99 €

Tuffati nell'estate con questo elegante costume da bagno con scollo arrotondato. Completamente foderato con copertura media e sostegno medio, questo costume offre il perfetto equilibrio tra comfort e funzionalità. Inoltre, le spalline posteriori regolabili si possono passare sopra le spalle o incrociare sulla schiena per un look versatile per tutte le tue avventure acquatiche.

Vantaggi

  • Il sostegno medio offre un comfort avvolgente e ti supporta in acqua per tutta la giornata.
  • Il bra integrato offre sostegno e copertura.
  • La fodera integrale offre supporto e copertura.
  • Le spalline regolabili sono pensate per un fit perfetto.
  • Le spalline rimovibili creano versatilità e comfort.
  • Il tessuto resistente al cloro offre un'ottima resistenza nel tempo.

Dettagli prodotto

  • Coppe del bra rimovibili
  • Copertura media nella parte posteriore.
  • La sgambatura media arriva a metà fianchi
  • Swoosh impresso a caldo
  • Corpo: 83% poliestere riciclato, 17% spandex (resistente al cloro); fodera: 100% poliestere riciclato
  • LAVARE A MANO SEPARATAMENTE IN ACQUA FREDDA. DOPO OGNI UTILIZZO. CANDEGGINA PRIVA DI CLORO. ASCIUGARE APPESO. NON STIRARE. NON LAVARE A SECCO. NON RIPORRE BAGNATO.
  • Colore mostrato in foto: Chalk/Nero
  • Stile: IQ7820-102

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Spedizione e resi

Costi di spedizione standard: 5 € per ordini sotto i 99 € per chi non è Member Nike e sotto i 50 € per i Member Nike.

Resi gratuiti entro 30 giorni, sono previste limitazioni.

Realizzazione

    • Per i prodotti Nike in poliestere riciclato vengono utilizzate bottiglie di plastica riciclate, che vengono pulite, triturate e convertite in pellet. A loro volta, i pellet vengono trasformati in nuovi filati di alta qualità per creare i nostri prodotti, offrendo prestazioni eccezionali con un impatto ambientale ridotto.
    • Oltre a diminuire gli sprechi, il poliestere riciclato riduce le emissioni di carbonio del 30% circa rispetto al poliestere vergine. Nike salva ogni anno una media di 1 miliardo di bottiglie di plastica da discariche e corsi d'acqua.

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