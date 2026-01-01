Costume intero con scollo arrotondato Nike Swim Effortless Essential – Donna

Materiali riciclati
Nike Swim Effortless Essential
Costume intero con scollo arrotondato – Donna
Questo prodotto è realizzato con fibre di poliestere riciclate per almeno il 75%.
Tuffati nell'estate con questo elegante costume da bagno con scollo arrotondato. Completamente foderato con copertura media e sostegno medio, questo costume offre il perfetto equilibrio tra comfort e funzionalità. Inoltre, le spalline posteriori regolabili si possono passare sopra le spalle o incrociare sulla schiena per un look versatile per tutte le tue avventure acquatiche.
- Colore mostrato in foto: Chalk/Nero
- Stile: IQ7820-102
Nike Swim Effortless Essential
Tuffati nell'estate con questo elegante costume da bagno con scollo arrotondato. Completamente foderato con copertura media e sostegno medio, questo costume offre il perfetto equilibrio tra comfort e funzionalità. Inoltre, le spalline posteriori regolabili si possono passare sopra le spalle o incrociare sulla schiena per un look versatile per tutte le tue avventure acquatiche.
Vantaggi
- Il sostegno medio offre un comfort avvolgente e ti supporta in acqua per tutta la giornata.
- Il bra integrato offre sostegno e copertura.
- La fodera integrale offre supporto e copertura.
- Le spalline regolabili sono pensate per un fit perfetto.
- Le spalline rimovibili creano versatilità e comfort.
- Il tessuto resistente al cloro offre un'ottima resistenza nel tempo.
Dettagli prodotto
- Coppe del bra rimovibili
- Copertura media nella parte posteriore.
- La sgambatura media arriva a metà fianchi
- Swoosh impresso a caldo
- Corpo: 83% poliestere riciclato, 17% spandex (resistente al cloro); fodera: 100% poliestere riciclato
- LAVARE A MANO SEPARATAMENTE IN ACQUA FREDDA. DOPO OGNI UTILIZZO. CANDEGGINA PRIVA DI CLORO. ASCIUGARE APPESO. NON STIRARE. NON LAVARE A SECCO. NON RIPORRE BAGNATO.
- Colore mostrato in foto: Chalk/Nero
- Stile: IQ7820-102
Taglia/misura e fit
- Altezza: 179 cm; taglia indossata: S
- Standard fit: casual e tradizionale
- Guida alle taglie e alle misure
Spedizione e resi
Costi di spedizione standard: 5 € per ordini sotto i 99 € per chi non è Member Nike e sotto i 50 € per i Member Nike.
Resi gratuiti entro 30 giorni, sono previste limitazioni.
Realizzazione
- Per i prodotti Nike in poliestere riciclato vengono utilizzate bottiglie di plastica riciclate, che vengono pulite, triturate e convertite in pellet. A loro volta, i pellet vengono trasformati in nuovi filati di alta qualità per creare i nostri prodotti, offrendo prestazioni eccezionali con un impatto ambientale ridotto.
- Oltre a diminuire gli sprechi, il poliestere riciclato riduce le emissioni di carbonio del 30% circa rispetto al poliestere vergine. Nike salva ogni anno una media di 1 miliardo di bottiglie di plastica da discariche e corsi d'acqua.
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