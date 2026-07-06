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Costume intero con scollo arrotondato e texture Shoreline Nike Swim – Donna - Green Abyss/Nightshade

Materiali riciclati

Nike Swim

Costume intero con scollo arrotondato e texture Shoreline – Donna

64,99 €
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Questo prodotto è realizzato con fibre di poliestere riciclate per almeno il 75%.

La maglia testurizzata esalta questo elegante costume da bagno con scollo arrotondato, realizzato con un tessuto morbido e ad asciugatura rapida che aggiunge volume al look. Completamente foderato con copertura media e sostegno medio, questo costume offre il perfetto equilibrio tra comfort e stile.


  • Colore mostrato in foto: Green Abyss/Nightshade
  • Stile: IQ8319-399

Nike Swim

64,99 €

La maglia testurizzata esalta questo elegante costume da bagno con scollo arrotondato, realizzato con un tessuto morbido e ad asciugatura rapida che aggiunge volume al look. Completamente foderato con copertura media e sostegno medio, questo costume offre il perfetto equilibrio tra comfort e stile.

Vantaggi

  • Il sostegno medio offre un comfort avvolgente e ti supporta in acqua per tutta la giornata.
  • Il bra integrato offre sostegno e copertura.
  • La fodera integrale offre supporto e copertura.

Dettagli prodotto

  • Coppe del bra rimovibili
  • Copertura media nella parte posteriore.
  • La sgambatura media arriva a metà fianchi
  • Swoosh ricamato
  • Corpo: 90% nylon, 10% spandex. Fodera: 100% poliestere riciclato
  • LAVARE A MANO SEPARATAMENTE IN ACQUA FREDDA. DOPO OGNI UTILIZZO. CANDEGGINA PRIVA DI CLORO. ASCIUGARE APPESO. NON STIRARE. NON LAVARE A SECCO. NON RIPORRE BAGNATO.
  • Colore mostrato in foto: Green Abyss/Nightshade
  • Stile: IQ8319-399

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Spedizione e resi

Costi di spedizione standard: 5 € per ordini sotto i 99 € per chi non è Member Nike e sotto i 50 € per i Member Nike.

Resi gratuiti entro 30 giorni, sono previste limitazioni.

Realizzazione

    • Per i prodotti Nike in poliestere riciclato vengono utilizzate bottiglie di plastica riciclate, che vengono pulite, triturate e convertite in pellet. A loro volta, i pellet vengono trasformati in nuovi filati di alta qualità per creare i nostri prodotti, offrendo prestazioni eccezionali con un impatto ambientale ridotto.
    • Oltre a diminuire gli sprechi, il poliestere riciclato riduce le emissioni di carbonio del 30% circa rispetto al poliestere vergine. Nike salva ogni anno una media di 1 miliardo di bottiglie di plastica da discariche e corsi d'acqua.

Recensioni (1)

4 stelle

  • AnnaP382237838

    Es d'un color i textura bonica. El tallatge es petit en relació al seu tallatge.

Costume intero con scollo arrotondato e texture Shoreline Nike Swim – Donna

Nike Swim

64,99 €

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