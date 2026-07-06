Costume intero con scollo arrotondato e texture Shoreline Nike Swim – Donna

Guida alle taglie e alle misure

Questo prodotto è realizzato con fibre di poliestere riciclate per almeno il 75%.

La maglia testurizzata esalta questo elegante costume da bagno con scollo arrotondato, realizzato con un tessuto morbido e ad asciugatura rapida che aggiunge volume al look. Completamente foderato con copertura media e sostegno medio, questo costume offre il perfetto equilibrio tra comfort e stile.