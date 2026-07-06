Costume intero con scollo arrotondato e texture Shoreline Nike Swim – Donna

AnnaP382237838
Es d'un color i textura bonica. El tallatge es petit en relació al seu tallatge.
Materiali riciclati
Questo prodotto è realizzato con fibre di poliestere riciclate per almeno il 75%.
La maglia testurizzata esalta questo elegante costume da bagno con scollo arrotondato, realizzato con un tessuto morbido e ad asciugatura rapida che aggiunge volume al look. Completamente foderato con copertura media e sostegno medio, questo costume offre il perfetto equilibrio tra comfort e stile.
Nike Swim
La maglia testurizzata esalta questo elegante costume da bagno con scollo arrotondato, realizzato con un tessuto morbido e ad asciugatura rapida che aggiunge volume al look. Completamente foderato con copertura media e sostegno medio, questo costume offre il perfetto equilibrio tra comfort e stile.
Costi di spedizione standard: 5 € per ordini sotto i 99 € per chi non è Member Nike e sotto i 50 € per i Member Nike.
Resi gratuiti entro 30 giorni, sono previste limitazioni.
4 stelle
AnnaP382237838
Es d'un color i textura bonica. El tallatge es petit en relació al seu tallatge.
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