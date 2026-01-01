Costume due pezzi con laccetti Nike Swim – Ragazza

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Nike Swim
Costume due pezzi con laccetti – Ragazza
54,99 €
Opzione "Clicca e ritira" disponibile al pagamento
Ritiro gratuito
Scatenati con questo bikini con laccetti. Completamente foderato con copertura totale nella parte posteriore, questo bikini ti accompagna nelle spensierate giornate al sole.
- Colore mostrato in foto: Pink Glow/Bianco
- Stile: IV6234-600
Nike Swim
54,99 €
Scatenati con questo bikini con laccetti. Completamente foderato con copertura totale nella parte posteriore, questo bikini ti accompagna nelle spensierate giornate al sole.
Vantaggi
Completamente foderato per migliorare fit e comfort.
Dettagli prodotto
- Swoosh ricamato
- Copertura totale della parte posteriore
- Corpo: 82% nylon, 18% spandex; spalline: 80% nylon, 20% spandex (resistente al cloro); fodera: 100% poliestere
- LAVARE A MANO SEPARATAMENTE IN ACQUA FREDDA. DOPO OGNI UTILIZZO. CANDEGGINA PRIVA DI CLORO. ASCIUGARE APPESO. NON STIRARE. NON LAVARE A SECCO. NON RIPORRE BAGNATO.
- Colore mostrato in foto: Pink Glow/Bianco
- Stile: IV6234-600
Taglia/misura e fit
- Altezza: 154 cm; taglia indossata: M
- Standard fit: casual e tradizionale
- Guida alle taglie e alle misure
Spedizione e resi
Costi di spedizione standard: 5 € per ordini sotto i 99 € per chi non è Member Nike e sotto i 50 € per i Member Nike.
Resi gratuiti entro 30 giorni, sono previste limitazioni.
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