Completo Midkini con spalline incrociate Nike Swim – Ragazza

Nike Swim
Completo Midkini con spalline incrociate – Ragazza
Fatti notare con questo midkini spiderback. Caratterizzato da un elegante top midkini e da slip a copertura totale, questo completo da nuoto completamente foderato è destinato ai raggi del sole e alle giornate in piscina.
- Colore mostrato in foto: Blue Crystal/Bianco
- Stile: IQ7789-453
Nike Swim
Fatti notare con questo midkini spiderback. Caratterizzato da un elegante top midkini e da slip a copertura totale, questo completo da nuoto completamente foderato è destinato ai raggi del sole e alle giornate in piscina.
Vantaggi
Completamente foderato per migliorare fit e comfort.
Dettagli prodotto
- Swoosh ricamato
- Copertura totale della parte posteriore
- Corpo: 82% poliestere 18% spandex; spalline: 80% nylon, 20% spandex (resistente al cloro); fodera: 100% poliestere
- LAVARE A MANO SEPARATAMENTE IN ACQUA FREDDA. DOPO OGNI UTILIZZO. CANDEGGINA PRIVA DI CLORO. ASCIUGARE APPESO. NON STIRARE. NON LAVARE A SECCO. NON RIPORRE BAGNATO.
- Colore mostrato in foto: Blue Crystal/Bianco
- Stile: IQ7789-453
Taglia/misura e fit
- Altezza: 154 cm; taglia indossata: M
- Standard fit: casual e tradizionale
- Guida alle taglie e alle misure
Spedizione e resi
Costi di spedizione standard: 5 € per ordini sotto i 99 € per chi non è Member Nike e sotto i 50 € per i Member Nike.
Resi gratuiti entro 30 giorni, sono previste limitazioni.
Recensioni (0)
Recensioni (0)
Nessuna recensione
Di' la tua. Recensisci Nike Swim prima di tutti.
Nike Swim
Ulteriori informazioni
Clicca qui per informazioni su come smaltire gli imballaggi dei prodotti Nike in Italia.