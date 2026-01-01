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Completo Midkini con spalline incrociate Nike Swim – Ragazza - Blue Crystal/Bianco

Nike Swim

Completo Midkini con spalline incrociate – Ragazza

47,99 €
Ritiro gratuito
Opzione "Clicca e ritira" disponibile al pagamento

Fatti notare con questo midkini spiderback. Caratterizzato da un elegante top midkini e da slip a copertura totale, questo completo da nuoto completamente foderato è destinato ai raggi del sole e alle giornate in piscina.


  • Colore mostrato in foto: Blue Crystal/Bianco
  • Stile: IQ7789-453

Nike Swim

47,99 €

Fatti notare con questo midkini spiderback. Caratterizzato da un elegante top midkini e da slip a copertura totale, questo completo da nuoto completamente foderato è destinato ai raggi del sole e alle giornate in piscina.

Vantaggi

Completamente foderato per migliorare fit e comfort.

Dettagli prodotto

  • Swoosh ricamato
  • Copertura totale della parte posteriore
  • Corpo: 82% poliestere 18% spandex; spalline: 80% nylon, 20% spandex (resistente al cloro); fodera: 100% poliestere
  • LAVARE A MANO SEPARATAMENTE IN ACQUA FREDDA. DOPO OGNI UTILIZZO. CANDEGGINA PRIVA DI CLORO. ASCIUGARE APPESO. NON STIRARE. NON LAVARE A SECCO. NON RIPORRE BAGNATO.
  • Colore mostrato in foto: Blue Crystal/Bianco
  • Stile: IQ7789-453

Taglia/misura e fit

Spedizione e resi

Costi di spedizione standard: 5 € per ordini sotto i 99 € per chi non è Member Nike e sotto i 50 € per i Member Nike.

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