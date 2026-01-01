Completo in tricot in 2 pezzi Air Jordan - Bimbo/a

Air Jordan
Completo in tricot in 2 pezzi – Bimbo/a
Realizzata in tessuto in maglia di poliestere liscio all'esterno e morbido all'interno, questa tuta in due pezzi ha uno stile semplice ma elegante ispirato alla tuta da riscaldamento vintage. La giacca sfoggia una silhouette classica con chiusura con zip a tutta lunghezza per un facile abbinamento a qualsiasi canotta o t-shirt Jordan. I pantaloni coordinati coniugano un elastico in vita con gambe affusolate dotate di bordi a costine, per un fit stabile e confortevole, perfetto per il gioco e il movimento.
- Colore mostrato in foto: Nero
- Stile: DO2937-010
Air Jordan
Realizzata in tessuto in maglia di poliestere liscio all'esterno e morbido all'interno, questa tuta in due pezzi ha uno stile semplice ma elegante ispirato alla tuta da riscaldamento vintage. La giacca sfoggia una silhouette classica con chiusura con zip a tutta lunghezza per un facile abbinamento a qualsiasi canotta o t-shirt Jordan. I pantaloni coordinati coniugano un elastico in vita con gambe affusolate dotate di bordi a costine, per un fit stabile e confortevole, perfetto per il gioco e il movimento.
Dettagli prodotto
- 100% poliestere
- Lavabile in lavatrice
- Prodotto importato
- Colore mostrato in foto: Nero
- Stile: DO2937-010
Taglia/misura e fit
- Standard fit: casual e tradizionale
- Guida alle taglie e alle misure
Spedizione e resi
Costi di spedizione standard: 5 € per ordini sotto i 99 € per chi non è Member Nike e sotto i 50 € per i Member Nike.
Resi gratuiti entro 30 giorni, sono previste limitazioni.
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