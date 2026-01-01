Completo in tricot in 2 pezzi Air Jordan - Bimbo/a

Realizzata in tessuto in maglia di poliestere liscio all'esterno e morbido all'interno, questa tuta in due pezzi ha uno stile semplice ma elegante ispirato alla tuta da riscaldamento vintage. La giacca sfoggia una silhouette classica con chiusura con zip a tutta lunghezza per un facile abbinamento a qualsiasi canotta o t-shirt Jordan. I pantaloni coordinati coniugano un elastico in vita con gambe affusolate dotate di bordi a costine, per un fit stabile e confortevole, perfetto per il gioco e il movimento.

Colore mostrato in foto: Nero

Stile: DO2937-010