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Completo in tricot in 2 pezzi Air Jordan - Bimbo/a - Nero

Air Jordan

Completo in tricot in 2 pezzi – Bimbo/a

49,99 €
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Realizzata in tessuto in maglia di poliestere liscio all'esterno e morbido all'interno, questa tuta in due pezzi ha uno stile semplice ma elegante ispirato alla tuta da riscaldamento vintage. La giacca sfoggia una silhouette classica con chiusura con zip a tutta lunghezza per un facile abbinamento a qualsiasi canotta o t-shirt Jordan. I pantaloni coordinati coniugano un elastico in vita con gambe affusolate dotate di bordi a costine, per un fit stabile e confortevole, perfetto per il gioco e il movimento.


  • Colore mostrato in foto: Nero
  • Stile: DO2937-010

Air Jordan

49,99 €

Realizzata in tessuto in maglia di poliestere liscio all'esterno e morbido all'interno, questa tuta in due pezzi ha uno stile semplice ma elegante ispirato alla tuta da riscaldamento vintage. La giacca sfoggia una silhouette classica con chiusura con zip a tutta lunghezza per un facile abbinamento a qualsiasi canotta o t-shirt Jordan. I pantaloni coordinati coniugano un elastico in vita con gambe affusolate dotate di bordi a costine, per un fit stabile e confortevole, perfetto per il gioco e il movimento.

Dettagli prodotto

  • 100% poliestere
  • Lavabile in lavatrice
  • Prodotto importato
  • Colore mostrato in foto: Nero
  • Stile: DO2937-010

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