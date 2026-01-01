Completo in 3 pezzi Lifestyle con felpa con cappuccio e t-shirt Nike – Bebè (12-24 mesi)

Crea il look perfetto per i momenti di gioco e movimento con questo set coordinato da tre pezzi, versatile e ricco di stile. La t-shirt standard fit presenta un girocollo senza etichetta per la massima praticità. La felpa con cappuccio e zip a tutta lunghezza è un capo pratico ed essenziale, mentre i pantaloni coordinati sono dotati di elastico in vita per un fit confortevole che dura tutto il giorno e consente di giocare in totale libertà.

Colore mostrato in foto: Midnight Navy

Stile: IZ7376-410