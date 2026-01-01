Completo in 3 pezzi Lifestyle con felpa con cappuccio e t-shirt Nike – Bebè (12-24 mesi)

Nike
Completo in 3 pezzi Lifestyle con felpa con cappuccio e t-shirt – Bebè (12-24 mesi)
Crea il look perfetto per i momenti di gioco e movimento con questo set coordinato da tre pezzi, versatile e ricco di stile. La t-shirt standard fit presenta un girocollo senza etichetta per la massima praticità. La felpa con cappuccio e zip a tutta lunghezza è un capo pratico ed essenziale, mentre i pantaloni coordinati sono dotati di elastico in vita per un fit confortevole che dura tutto il giorno e consente di giocare in totale libertà.
- Colore mostrato in foto: Midnight Navy
- Stile: IZ7376-410
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Crea il look perfetto per i momenti di gioco e movimento con questo set coordinato da tre pezzi, versatile e ricco di stile. La t-shirt standard fit presenta un girocollo senza etichetta per la massima praticità. La felpa con cappuccio e zip a tutta lunghezza è un capo pratico ed essenziale, mentre i pantaloni coordinati sono dotati di elastico in vita per un fit confortevole che dura tutto il giorno e consente di giocare in totale libertà.
Dettagli prodotto
- 60% cotone/40% poliestere
- Lavabile in lavatrice
- Prodotto importato
- Colore mostrato in foto: Midnight Navy
- Stile: IZ7376-410
Taglia/misura e fit
- Standard fit: casual e tradizionale
- Guida alle taglie e alle misure
Spedizione e resi
Costi di spedizione standard: 5 € per ordini sotto i 99 € per chi non è Member Nike e sotto i 50 € per i Member Nike.
Resi gratuiti entro 30 giorni, sono previste limitazioni.
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