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Completo in 3 pezzi Lifestyle con felpa con cappuccio e t-shirt Nike – Bebè (12-24 mesi) - Midnight Navy

Nike

Completo in 3 pezzi Lifestyle con felpa con cappuccio e t-shirt – Bebè (12-24 mesi)

59,99 €
Midnight Navy
Nero
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Crea il look perfetto per i momenti di gioco e movimento con questo set coordinato da tre pezzi, versatile e ricco di stile. La t-shirt standard fit presenta un girocollo senza etichetta per la massima praticità. La felpa con cappuccio e zip a tutta lunghezza è un capo pratico ed essenziale, mentre i pantaloni coordinati sono dotati di elastico in vita per un fit confortevole che dura tutto il giorno e consente di giocare in totale libertà.


  • Colore mostrato in foto: Midnight Navy
  • Stile: IZ7376-410

Nike

59,99 €

Crea il look perfetto per i momenti di gioco e movimento con questo set coordinato da tre pezzi, versatile e ricco di stile. La t-shirt standard fit presenta un girocollo senza etichetta per la massima praticità. La felpa con cappuccio e zip a tutta lunghezza è un capo pratico ed essenziale, mentre i pantaloni coordinati sono dotati di elastico in vita per un fit confortevole che dura tutto il giorno e consente di giocare in totale libertà.

Dettagli prodotto

  • 60% cotone/40% poliestere
  • Lavabile in lavatrice
  • Prodotto importato
  • Colore mostrato in foto: Midnight Navy
  • Stile: IZ7376-410

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