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Completo in 2 pezzi Juxta-Girl con pantaloni a gamba larga Nike – Bimba - Moon Particle

Nike

Completo in 2 pezzi Juxta-Girl con pantaloni a gamba larga – Bimba

59,99 €
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Questo completo in 2 pezzi unisce fit moderno e stile vintage. Entrambi i capi sono realizzati in morbido fleece e presentano pinces invertite per la massima libertà di movimento. La comoda felpa con cappuccio ha le spalle scese per un fit rilassato. I pantaloni a gamba larga coordinati sono dotati di elastico in vita per un fit confortevole che dura tutto il giorno e consente di giocare in totale libertà.


  • Colore mostrato in foto: Moon Particle
  • Stile: IZ7261-211

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Questo completo in 2 pezzi unisce fit moderno e stile vintage. Entrambi i capi sono realizzati in morbido fleece e presentano pinces invertite per la massima libertà di movimento. La comoda felpa con cappuccio ha le spalle scese per un fit rilassato. I pantaloni a gamba larga coordinati sono dotati di elastico in vita per un fit confortevole che dura tutto il giorno e consente di giocare in totale libertà.

Dettagli prodotto

  • 60% cotone/40% poliestere
  • Lavabile in lavatrice
  • Prodotto importato
  • Colore mostrato in foto: Moon Particle
  • Stile: IZ7261-211

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