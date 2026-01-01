Completo in 2 pezzi Juxta-Girl con pantaloni a gamba larga Nike – Bimba

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Completo in 2 pezzi Juxta-Girl con pantaloni a gamba larga – Bimba
Questo completo in 2 pezzi unisce fit moderno e stile vintage. Entrambi i capi sono realizzati in morbido fleece e presentano pinces invertite per la massima libertà di movimento. La comoda felpa con cappuccio ha le spalle scese per un fit rilassato. I pantaloni a gamba larga coordinati sono dotati di elastico in vita per un fit confortevole che dura tutto il giorno e consente di giocare in totale libertà.
- Colore mostrato in foto: Moon Particle
- Stile: IZ7261-211
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Questo completo in 2 pezzi unisce fit moderno e stile vintage. Entrambi i capi sono realizzati in morbido fleece e presentano pinces invertite per la massima libertà di movimento. La comoda felpa con cappuccio ha le spalle scese per un fit rilassato. I pantaloni a gamba larga coordinati sono dotati di elastico in vita per un fit confortevole che dura tutto il giorno e consente di giocare in totale libertà.
Dettagli prodotto
- 60% cotone/40% poliestere
- Lavabile in lavatrice
- Prodotto importato
- Colore mostrato in foto: Moon Particle
- Stile: IZ7261-211
Taglia/misura e fit
- Altezza: 99 cm; taglia indossata: 3T
- Standard fit: casual e tradizionale
- Guida alle taglie e alle misure
Spedizione e resi
Costi di spedizione standard: 5 € per ordini sotto i 99 € per chi non è Member Nike e sotto i 50 € per i Member Nike.
Resi gratuiti entro 30 giorni, sono previste limitazioni.
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