Completo in 2 pezzi Juxta-Girl con pantaloni a gamba larga Nike – Bimba

Questo completo in 2 pezzi unisce fit moderno e stile vintage. Entrambi i capi sono realizzati in morbido fleece e presentano pinces invertite per la massima libertà di movimento. La comoda felpa con cappuccio ha le spalle scese per un fit rilassato. I pantaloni a gamba larga coordinati sono dotati di elastico in vita per un fit confortevole che dura tutto il giorno e consente di giocare in totale libertà.

Colore mostrato in foto: Moon Particle

Stile: IZ7261-211