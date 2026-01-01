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Completo in 2 pezzi Juxta-Girl con fiocco e righe Nike – Bebè (12-24 mesi) - Moon Particle

Nike

Completo in 2 pezzi Juxta-Girl con fiocco e righe – Bebè (12-24 mesi)

44,99 €
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Stile sportivo e un pizzico di dolcezza: il mix perfetto per questo completo in due pezzi. La maglia a girocollo è realizzata in morbido tessuto, presenta una grafica con logo testurizzato e spalle scese per un fit rilassato. I leggings coordinati sono realizzati in jersey morbido ed elasticizzato con tecnologia Dri-FIT traspirante, che aiuta a mantenere la pelle fresca e asciutta durante il gioco.


  • Colore mostrato in foto: Moon Particle
  • Stile: JA3230-267

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Stile sportivo e un pizzico di dolcezza: il mix perfetto per questo completo in due pezzi. La maglia a girocollo è realizzata in morbido tessuto, presenta una grafica con logo testurizzato e spalle scese per un fit rilassato. I leggings coordinati sono realizzati in jersey morbido ed elasticizzato con tecnologia Dri-FIT traspirante, che aiuta a mantenere la pelle fresca e asciutta durante il gioco.

Dettagli prodotto

  • Top: 50% poliestere/44% rayon/6% elastan. Leggings: 88% poliestere/12% elastan
  • Lavabile in lavatrice
  • Prodotto importato
  • Colore mostrato in foto: Moon Particle
  • Stile: JA3230-267

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