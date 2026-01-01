Completo in 2 pezzi Juxta-Girl con fiocco e righe Nike – Bebè (12-24 mesi)

Stile sportivo e un pizzico di dolcezza: il mix perfetto per questo completo in due pezzi. La maglia a girocollo è realizzata in morbido tessuto, presenta una grafica con logo testurizzato e spalle scese per un fit rilassato. I leggings coordinati sono realizzati in jersey morbido ed elasticizzato con tecnologia Dri-FIT traspirante, che aiuta a mantenere la pelle fresca e asciutta durante il gioco.

Colore mostrato in foto: Moon Particle

Stile: JA3230-267