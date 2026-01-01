Completo in 2 pezzi Juxta-Girl con fiocco e righe Nike – Bebè (12-24 mesi)

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Completo in 2 pezzi Juxta-Girl con fiocco e righe – Bebè (12-24 mesi)
Stile sportivo e un pizzico di dolcezza: il mix perfetto per questo completo in due pezzi. La maglia a girocollo è realizzata in morbido tessuto, presenta una grafica con logo testurizzato e spalle scese per un fit rilassato. I leggings coordinati sono realizzati in jersey morbido ed elasticizzato con tecnologia Dri-FIT traspirante, che aiuta a mantenere la pelle fresca e asciutta durante il gioco.
- Colore mostrato in foto: Moon Particle
- Stile: JA3230-267
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Stile sportivo e un pizzico di dolcezza: il mix perfetto per questo completo in due pezzi. La maglia a girocollo è realizzata in morbido tessuto, presenta una grafica con logo testurizzato e spalle scese per un fit rilassato. I leggings coordinati sono realizzati in jersey morbido ed elasticizzato con tecnologia Dri-FIT traspirante, che aiuta a mantenere la pelle fresca e asciutta durante il gioco.
Dettagli prodotto
- Top: 50% poliestere/44% rayon/6% elastan. Leggings: 88% poliestere/12% elastan
- Lavabile in lavatrice
- Prodotto importato
- Colore mostrato in foto: Moon Particle
- Stile: JA3230-267
Taglia/misura e fit
- Standard fit: casual e tradizionale
- Guida alle taglie e alle misure
Spedizione e resi
Costi di spedizione standard: 5 € per ordini sotto i 99 € per chi non è Member Nike e sotto i 50 € per i Member Nike.
Resi gratuiti entro 30 giorni, sono previste limitazioni.
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