Completo in 2 pezzi con maglia a girocollo in fleece Nike Essential – Bebè (12-24 mesi)

Questo completo indispensabile per tutti i giorni è realizzato in misto fleece di cotone, liscio e morbido sulla pelle dei bebè. La comoda maglia a girocollo presenta spalle scese per un fit rilassato, mentre il taglio ampio consente di indossarla facilmente sopra una t-shirt o una canotta. I pantaloni coordinati sono dotati di elastico in vita per un comfort ideale, mentre le gambe dal taglio morbido e affusolato con bordi a costine creano un fit stabile per i momenti di gioco o riposo.

Colore mostrato in foto: Pink Foam

Stile: HQ8539-645