Completo in 2 pezzi con maglia a girocollo in fleece Nike Essential – Bebè (12-24 mesi)

Nike
Completo in 2 pezzi con maglia a girocollo in fleece Essential – Bebè (12-24 mesi)
Questo completo indispensabile per tutti i giorni è realizzato in misto fleece di cotone, liscio e morbido sulla pelle dei bebè. La comoda maglia a girocollo presenta spalle scese per un fit rilassato, mentre il taglio ampio consente di indossarla facilmente sopra una t-shirt o una canotta. I pantaloni coordinati sono dotati di elastico in vita per un comfort ideale, mentre le gambe dal taglio morbido e affusolato con bordi a costine creano un fit stabile per i momenti di gioco o riposo.
- Colore mostrato in foto: Pink Foam
- Stile: HQ8539-645
Nike
Questo completo indispensabile per tutti i giorni è realizzato in misto fleece di cotone, liscio e morbido sulla pelle dei bebè. La comoda maglia a girocollo presenta spalle scese per un fit rilassato, mentre il taglio ampio consente di indossarla facilmente sopra una t-shirt o una canotta. I pantaloni coordinati sono dotati di elastico in vita per un comfort ideale, mentre le gambe dal taglio morbido e affusolato con bordi a costine creano un fit stabile per i momenti di gioco o riposo.
Dettagli prodotto
- 60% cotone/40% poliestere
- Lavabile in lavatrice
- Prodotto importato
- Colore mostrato in foto: Pink Foam
- Stile: HQ8539-645
Taglia/misura e fit
- Standard fit: casual e tradizionale
- Guida alle taglie e alle misure
Spedizione e resi
Costi di spedizione standard: 5 € per ordini sotto i 99 € per chi non è Member Nike e sotto i 50 € per i Member Nike.
Resi gratuiti entro 30 giorni, sono previste limitazioni.
Recensioni (0)
Recensioni (0)
Nessuna recensione
Di' la tua. Recensisci Nike prima di tutti.
Nike
Ulteriori informazioni
Clicca qui per informazioni su come smaltire gli imballaggi dei prodotti Nike in Italia.