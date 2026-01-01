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Completo in 2 pezzi con maglia a girocollo in fleece Nike Essential – Bebè (12-24 mesi) - Pink Foam

Nike

Completo in 2 pezzi con maglia a girocollo in fleece Essential – Bebè (12-24 mesi)

29% di sconto
Pink Foam
Cobalt Steel Heather
Nero
Dark Grey Heather
Pale Ivory
Ritiro gratuito
Opzione "Clicca e ritira" disponibile al pagamento

Questo completo indispensabile per tutti i giorni è realizzato in misto fleece di cotone, liscio e morbido sulla pelle dei bebè. La comoda maglia a girocollo presenta spalle scese per un fit rilassato, mentre il taglio ampio consente di indossarla facilmente sopra una t-shirt o una canotta. I pantaloni coordinati sono dotati di elastico in vita per un comfort ideale, mentre le gambe dal taglio morbido e affusolato con bordi a costine creano un fit stabile per i momenti di gioco o riposo.


  • Colore mostrato in foto: Pink Foam
  • Stile: HQ8539-645

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29% di sconto

Questo completo indispensabile per tutti i giorni è realizzato in misto fleece di cotone, liscio e morbido sulla pelle dei bebè. La comoda maglia a girocollo presenta spalle scese per un fit rilassato, mentre il taglio ampio consente di indossarla facilmente sopra una t-shirt o una canotta. I pantaloni coordinati sono dotati di elastico in vita per un comfort ideale, mentre le gambe dal taglio morbido e affusolato con bordi a costine creano un fit stabile per i momenti di gioco o riposo.

Dettagli prodotto

  • 60% cotone/40% poliestere
  • Lavabile in lavatrice
  • Prodotto importato
  • Colore mostrato in foto: Pink Foam
  • Stile: HQ8539-645

Taglia/misura e fit

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