 
immagine 1 di 13
Completo in 2 pezzi con girocollo Nike – Bambino/a - Dark Grey Heather

Nike

Completo in 2 pezzi con girocollo – Bambino/a

74,99 €
Dark Grey Heather
Nero
Ritiro gratuito
Opzione "Clicca e ritira" disponibile al pagamento

Indispensabile per tutti i giorni, questo completo è realizzato in misto fleece e cotone, liscio e morbido sulla pelle del tuo bambino. La comoda maglia a girocollo ha un taglio ampio e può essere facilmente indossata sopra una t-shirt o una canotta. I pantaloni coordinati sono dotati di elastico in vita per un comfort ideale, mentre le gambe dal taglio morbido e affusolato con bordi a costine creano un fit stabile per i momenti di gioco o riposo.


  • Colore mostrato in foto: Dark Grey Heather
  • Stile: IB7599-022

Nike

74,99 €

Indispensabile per tutti i giorni, questo completo è realizzato in misto fleece e cotone, liscio e morbido sulla pelle del tuo bambino. La comoda maglia a girocollo ha un taglio ampio e può essere facilmente indossata sopra una t-shirt o una canotta. I pantaloni coordinati sono dotati di elastico in vita per un comfort ideale, mentre le gambe dal taglio morbido e affusolato con bordi a costine creano un fit stabile per i momenti di gioco o riposo.

Dettagli prodotto

  • 60% cotone/40% poliestere
  • Lavabile in lavatrice
  • Prodotto importato
  • Colore mostrato in foto: Dark Grey Heather
  • Stile: IB7599-022

Taglia/misura e fit

Spedizione e resi

Costi di spedizione standard: 5 € per ordini sotto i 99 € per chi non è Member Nike e sotto i 50 € per i Member Nike.

Resi gratuiti entro 30 giorni, sono previste limitazioni.

Recensioni (0)

Nessuna recensione

Di' la tua. Recensisci Nike prima di tutti.

    Completo in 2 pezzi con girocollo Nike – Bambino/a

    Nike

    74,99 €

    Ulteriori informazioni

      Clicca qui per informazioni su come smaltire gli imballaggi dei prodotti Nike in Italia.

    Completa il look