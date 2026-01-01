Completo in 2 pezzi con girocollo Nike – Bambino/a

Indispensabile per tutti i giorni, questo completo è realizzato in misto fleece e cotone, liscio e morbido sulla pelle del tuo bambino. La comoda maglia a girocollo ha un taglio ampio e può essere facilmente indossata sopra una t-shirt o una canotta. I pantaloni coordinati sono dotati di elastico in vita per un comfort ideale, mentre le gambe dal taglio morbido e affusolato con bordi a costine creano un fit stabile per i momenti di gioco o riposo.

Colore mostrato in foto: Dark Grey Heather

Stile: IB7599-022