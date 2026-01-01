Completo in 2 pezzi con girocollo Nike – Bambino/a

Nike
Completo in 2 pezzi con girocollo – Bambino/a
Indispensabile per tutti i giorni, questo completo è realizzato in misto fleece e cotone, liscio e morbido sulla pelle del tuo bambino. La comoda maglia a girocollo ha un taglio ampio e può essere facilmente indossata sopra una t-shirt o una canotta. I pantaloni coordinati sono dotati di elastico in vita per un comfort ideale, mentre le gambe dal taglio morbido e affusolato con bordi a costine creano un fit stabile per i momenti di gioco o riposo.
- Colore mostrato in foto: Nero/Bianco
- Stile: JA3218-010
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Indispensabile per tutti i giorni, questo completo è realizzato in misto fleece e cotone, liscio e morbido sulla pelle del tuo bambino. La comoda maglia a girocollo ha un taglio ampio e può essere facilmente indossata sopra una t-shirt o una canotta. I pantaloni coordinati sono dotati di elastico in vita per un comfort ideale, mentre le gambe dal taglio morbido e affusolato con bordi a costine creano un fit stabile per i momenti di gioco o riposo.
Dettagli prodotto
- 60% cotone/40% poliestere
- Lavabile in lavatrice
- Prodotto importato
- Colore mostrato in foto: Nero/Bianco
- Stile: JA3218-010
Taglia/misura e fit
- Altezza del modello: 114 cm; taglia indossata: 6
- Altezza della modella: 109 cm; taglia indossata: 6
- Guida alle taglie e alle misure
Spedizione e resi
Costi di spedizione standard: 5 € per ordini sotto i 99 € per chi non è Member Nike e sotto i 50 € per i Member Nike.
Resi gratuiti entro 30 giorni, sono previste limitazioni.
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