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Completo in 2 pezzi con girocollo Nike – Bambino/a - Nero/Bianco

Nike

Completo in 2 pezzi con girocollo – Bambino/a

47,99 €
Nero/Bianco
Dark Grey Heather/Bianco
Linen
Ritiro gratuito
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Indispensabile per tutti i giorni, questo completo è realizzato in misto fleece e cotone, liscio e morbido sulla pelle del tuo bambino. La comoda maglia a girocollo ha un taglio ampio e può essere facilmente indossata sopra una t-shirt o una canotta. I pantaloni coordinati sono dotati di elastico in vita per un comfort ideale, mentre le gambe dal taglio morbido e affusolato con bordi a costine creano un fit stabile per i momenti di gioco o riposo.


  • Colore mostrato in foto: Nero/Bianco
  • Stile: JA3218-010

Nike

47,99 €

Indispensabile per tutti i giorni, questo completo è realizzato in misto fleece e cotone, liscio e morbido sulla pelle del tuo bambino. La comoda maglia a girocollo ha un taglio ampio e può essere facilmente indossata sopra una t-shirt o una canotta. I pantaloni coordinati sono dotati di elastico in vita per un comfort ideale, mentre le gambe dal taglio morbido e affusolato con bordi a costine creano un fit stabile per i momenti di gioco o riposo.

Dettagli prodotto

  • 60% cotone/40% poliestere
  • Lavabile in lavatrice
  • Prodotto importato
  • Colore mostrato in foto: Nero/Bianco
  • Stile: JA3218-010

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