Completo in 2 pezzi Club Fleece Nike – Bimbo/a

Comfortable & Nice looking
Mert290529508
I bought the purple one for my 3 years old daughter. It is comfortable and looks great.
Stai cercando un capo di abbigliamento semplice con uno stile comodo e casual? Questo completo in due pezzi, realizzato in fleece morbido e caldo, fa al caso tuo. La felpa pullover con cappuccio è sufficientemente spaziosa da poter essere indossata sopra una t-shirt o una canotta, mentre i pantaloni affusolati e coordinati sono dotati di elastico in vita per un fit confortevole che dura tutto il giorno e consente di giocare in totale libertà.
Nike
Stai cercando un capo di abbigliamento semplice con uno stile comodo e casual? Questo completo in due pezzi, realizzato in fleece morbido e caldo, fa al caso tuo. La felpa pullover con cappuccio è sufficientemente spaziosa da poter essere indossata sopra una t-shirt o una canotta, mentre i pantaloni affusolati e coordinati sono dotati di elastico in vita per un fit confortevole che dura tutto il giorno e consente di giocare in totale libertà.
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5 stelle
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I bought the purple one for my 3 years old daughter. It is comfortable and looks great.
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