Completo in 2 pezzi Club Fleece Nike – Bimbo/a

Stai cercando un capo di abbigliamento semplice con uno stile comodo e casual? Questo completo in due pezzi, realizzato in fleece morbido e caldo, fa al caso tuo. La felpa pullover con cappuccio è sufficientemente spaziosa da poter essere indossata sopra una t-shirt o una canotta, mentre i pantaloni affusolati e coordinati sono dotati di elastico in vita per un fit confortevole che dura tutto il giorno e consente di giocare in totale libertà.

Colore mostrato in foto: Nero

Stile: FZ1860-010