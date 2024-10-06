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Completo in 2 pezzi Club Fleece Nike – Bimbo/a - Nero

Nike

Completo in 2 pezzi Club Fleece – Bimbo/a

47,99 €
Nero
Dark Grey Heather
Cannon
Bright Spruce
Linen
Football Blue
Midnight Navy
Ritiro gratuito
Opzione "Clicca e ritira" disponibile al pagamento

Stai cercando un capo di abbigliamento semplice con uno stile comodo e casual? Questo completo in due pezzi, realizzato in fleece morbido e caldo, fa al caso tuo. La felpa pullover con cappuccio è sufficientemente spaziosa da poter essere indossata sopra una t-shirt o una canotta, mentre i pantaloni affusolati e coordinati sono dotati di elastico in vita per un fit confortevole che dura tutto il giorno e consente di giocare in totale libertà.


  • Colore mostrato in foto: Nero
  • Stile: FZ1860-010

Nike

47,99 €

Stai cercando un capo di abbigliamento semplice con uno stile comodo e casual? Questo completo in due pezzi, realizzato in fleece morbido e caldo, fa al caso tuo. La felpa pullover con cappuccio è sufficientemente spaziosa da poter essere indossata sopra una t-shirt o una canotta, mentre i pantaloni affusolati e coordinati sono dotati di elastico in vita per un fit confortevole che dura tutto il giorno e consente di giocare in totale libertà.

Dettagli prodotto

  • 60% cotone/40% poliestere
  • Lavabile in lavatrice
  • Prodotto importato
  • Colore mostrato in foto: Nero
  • Stile: FZ1860-010

Taglia/misura e fit

Spedizione e resi

Costi di spedizione standard: 5 € per ordini sotto i 99 € per chi non è Member Nike e sotto i 50 € per i Member Nike.

Resi gratuiti entro 30 giorni, sono previste limitazioni.

Recensioni (1)

5 stelle

  • Comfortable & Nice looking

    Mert290529508

    I bought the purple one for my 3 years old daughter. It is comfortable and looks great.

Completo in 2 pezzi Club Fleece Nike – Bimbo/a

Nike

47,99 €

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