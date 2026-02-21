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Completo in 2 pezzi Club Fleece Nike – Bebè (12-24 mesi) - Dark Grey Heather

Nike

Completo in 2 pezzi Club Fleece – Bebè (12-24 mesi)

42,99 €
Dark Grey Heather
Nero
Football Blue
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Stai cercando un capo di abbigliamento semplice con uno stile comodo e casual? Questo completo in due pezzi, realizzato in fleece morbido e caldo, fa al caso tuo. La felpa pullover con cappuccio è sufficientemente spaziosa da poter essere indossata sopra una t-shirt o una canotta, mentre i pantaloni affusolati e coordinati sono dotati di elastico in vita per un fit confortevole che dura tutto il giorno e consente di giocare in totale libertà.


  • Colore mostrato in foto: Dark Grey Heather
  • Stile: FV3887-063

Nike

42,99 €

Stai cercando un capo di abbigliamento semplice con uno stile comodo e casual? Questo completo in due pezzi, realizzato in fleece morbido e caldo, fa al caso tuo. La felpa pullover con cappuccio è sufficientemente spaziosa da poter essere indossata sopra una t-shirt o una canotta, mentre i pantaloni affusolati e coordinati sono dotati di elastico in vita per un fit confortevole che dura tutto il giorno e consente di giocare in totale libertà.

Dettagli prodotto

  • 60% cotone/40% poliestere
  • Lavabile in lavatrice
  • Prodotto importato
  • Colore mostrato in foto: Dark Grey Heather
  • Stile: FV3887-063

Taglia/misura e fit

Spedizione e resi

Costi di spedizione standard: 5 € per ordini sotto i 99 € per chi non è Member Nike e sotto i 50 € per i Member Nike.

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Recensioni (2)

4 stelle

  • Nike tracksuit

    Carolina160410038

    Nice tracksuit but Size runs really small. Would say this was 12-18 months rather than 24 months! My sons 18 months and its tight and short by ankle!

  • Linda

    blamcab965345989

    Mooie goede kwaliteit, ik ben zo blij 🙂

Completo in 2 pezzi Club Fleece Nike – Bebè (12-24 mesi)

Nike

42,99 €

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