Completo in 2 pezzi Club Fleece Nike – Bebè (12-24 mesi)

Nike tracksuit
Carolina160410038
Nice tracksuit but Size runs really small. Would say this was 12-18 months rather than 24 months! My sons 18 months and its tight and short by ankle!
Stai cercando un capo di abbigliamento semplice con uno stile comodo e casual? Questo completo in due pezzi, realizzato in fleece morbido e caldo, fa al caso tuo. La felpa pullover con cappuccio è sufficientemente spaziosa da poter essere indossata sopra una t-shirt o una canotta, mentre i pantaloni affusolati e coordinati sono dotati di elastico in vita per un fit confortevole che dura tutto il giorno e consente di giocare in totale libertà.
Nike
Stai cercando un capo di abbigliamento semplice con uno stile comodo e casual? Questo completo in due pezzi, realizzato in fleece morbido e caldo, fa al caso tuo. La felpa pullover con cappuccio è sufficientemente spaziosa da poter essere indossata sopra una t-shirt o una canotta, mentre i pantaloni affusolati e coordinati sono dotati di elastico in vita per un fit confortevole che dura tutto il giorno e consente di giocare in totale libertà.
Costi di spedizione standard: 5 € per ordini sotto i 99 € per chi non è Member Nike e sotto i 50 € per i Member Nike.
Resi gratuiti entro 30 giorni, sono previste limitazioni.
4 stelle
Nike tracksuit
Carolina160410038
Nice tracksuit but Size runs really small. Would say this was 12-18 months rather than 24 months! My sons 18 months and its tight and short by ankle!
Linda
blamcab965345989
Mooie goede kwaliteit, ik ben zo blij 🙂
Nike
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