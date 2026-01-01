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Completo in 2 pezzi Club con zip a tutta lunghezza Nike – Bebè (12-24 mesi) - Nero

Nike

Completo in 2 pezzi Club con zip a tutta lunghezza – Bebè (12-24 mesi)

44,99 €
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Stai cercando un capo di abbigliamento comodo che possano indossare tutto il giorno? Questo completo in due pezzi, realizzato in morbido fleece, fa al caso tuo. L'ampia felpa con cappuccio è dotata di chiusura con zip a tutta lunghezza che consente di indossarla facilmente sopra una t-shirt o una canotta, mentre i pantaloni affusolati coordinati presentano una fascia elastica in vita per un fit confortevole. Abbinalo a una maglia Nike per un total look coordinato con le scarpe.


  • Colore mostrato in foto: Nero
  • Stile: IB9015-010

Nike

44,99 €

Stai cercando un capo di abbigliamento comodo che possano indossare tutto il giorno? Questo completo in due pezzi, realizzato in morbido fleece, fa al caso tuo. L'ampia felpa con cappuccio è dotata di chiusura con zip a tutta lunghezza che consente di indossarla facilmente sopra una t-shirt o una canotta, mentre i pantaloni affusolati coordinati presentano una fascia elastica in vita per un fit confortevole. Abbinalo a una maglia Nike per un total look coordinato con le scarpe.

Dettagli prodotto

  • 60% cotone/40% poliestere
  • Lavabile in lavatrice
  • Prodotto importato
  • Colore mostrato in foto: Nero
  • Stile: IB9015-010

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