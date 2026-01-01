Completo in 2 pezzi Club con zip a tutta lunghezza Nike – Bambino/a

Nike
Completo in 2 pezzi Club con zip a tutta lunghezza – Bambino/a
Stai cercando un capo di abbigliamento comodo che possano indossare tutto il giorno? Questo completo in due pezzi, realizzato in morbido fleece, fa al caso tuo. L'ampia felpa con cappuccio è dotata di chiusura con zip a tutta lunghezza che consente di indossarla facilmente sopra una t-shirt o una canotta, mentre i pantaloni affusolati coordinati presentano una fascia elastica in vita per un fit confortevole. Abbinalo a una maglia Nike per un total look coordinato con le scarpe.
- Colore mostrato in foto: Nero
- Stile: FZ1867-010
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Stai cercando un capo di abbigliamento comodo che possano indossare tutto il giorno? Questo completo in due pezzi, realizzato in morbido fleece, fa al caso tuo. L'ampia felpa con cappuccio è dotata di chiusura con zip a tutta lunghezza che consente di indossarla facilmente sopra una t-shirt o una canotta, mentre i pantaloni affusolati coordinati presentano una fascia elastica in vita per un fit confortevole. Abbinalo a una maglia Nike per un total look coordinato con le scarpe.
Dettagli prodotto
- 60% cotone/40% poliestere
- Lavabile in lavatrice
- Prodotto importato
- Colore mostrato in foto: Nero
- Stile: FZ1867-010
Taglia/misura e fit
- Altezza: 135 cm; taglia indossata: 6
- Standard fit: casual e tradizionale
- Guida alle taglie e alle misure
Spedizione e resi
Costi di spedizione standard: 5 € per ordini sotto i 99 € per chi non è Member Nike e sotto i 50 € per i Member Nike.
Resi gratuiti entro 30 giorni, sono previste limitazioni.
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