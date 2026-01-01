Completo felpa pullover con cappuccio e pantaloni jogger Nike - Bebè (12-24 mesi)

Realizzato in morbido fleece liscio e morbido, questo completo in 2 pezzi è un modo semplice per vestire i più piccoli per i loro giochi di tutti i giorni. La felpa con cappuccio offre libertà di movimento e può essere facilmente indossata su una canotta o una t-shirt. I pantaloni coordinati sono dotati di elastico in vita per un fit confortevole, mentre le gambe affusolate con bordi a costine creano un fit sicuro e avvolgente, perfetto per i loro movimenti.

Colore mostrato in foto: Pink Rise

Stile: JA3287-621