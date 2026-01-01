 
immagine 1 di 7
Completo con pantaloni jogger e felpa pullover con cappuccio Nike – Bambino/a - Pink Rise

Nike

Completo con pantaloni jogger e felpa pullover con cappuccio – Bambino/a

49,99 €
Pink Rise
Linen
Ritiro gratuito
Opzione "Clicca e ritira" disponibile al pagamento

Realizzato in morbido fleece liscio e morbido, questo completo in 2 pezzi è un modo semplice per vestire i più piccoli per i loro giochi di tutti i giorni. La felpa con cappuccio offre libertà di movimento e può essere facilmente indossata su una canotta o una t-shirt. I pantaloni coordinati sono dotati di elastico in vita per un fit confortevole, mentre le gambe affusolate con bordi a costine creano un fit sicuro e avvolgente, perfetto per i loro movimenti.


  • Colore mostrato in foto: Pink Rise
  • Stile: JA3288-621

Nike

49,99 €

Realizzato in morbido fleece liscio e morbido, questo completo in 2 pezzi è un modo semplice per vestire i più piccoli per i loro giochi di tutti i giorni. La felpa con cappuccio offre libertà di movimento e può essere facilmente indossata su una canotta o una t-shirt. I pantaloni coordinati sono dotati di elastico in vita per un fit confortevole, mentre le gambe affusolate con bordi a costine creano un fit sicuro e avvolgente, perfetto per i loro movimenti.

Dettagli prodotto

  • 60% cotone/40% poliestere
  • Lavabile in lavatrice
  • Prodotto importato
  • Colore mostrato in foto: Pink Rise
  • Stile: JA3288-621

Taglia/misura e fit

Spedizione e resi

Costi di spedizione standard: 5 € per ordini sotto i 99 € per chi non è Member Nike e sotto i 50 € per i Member Nike.

Resi gratuiti entro 30 giorni, sono previste limitazioni.

Recensioni (0)

Nessuna recensione

Di' la tua. Recensisci Nike prima di tutti.

    Completo con pantaloni jogger e felpa pullover con cappuccio Nike – Bambino/a

    Nike

    49,99 €

    Ulteriori informazioni

      Clicca qui per informazioni su come smaltire gli imballaggi dei prodotti Nike in Italia.

    Completa il look