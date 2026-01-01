Completo con pantaloni jogger e felpa pullover con cappuccio Nike – Bambino/a

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Completo con pantaloni jogger e felpa pullover con cappuccio – Bambino/a
Realizzato in morbido fleece liscio e morbido, questo completo in 2 pezzi è un modo semplice per vestire i più piccoli per i loro giochi di tutti i giorni. La felpa con cappuccio offre libertà di movimento e può essere facilmente indossata su una canotta o una t-shirt. I pantaloni coordinati sono dotati di elastico in vita per un fit confortevole, mentre le gambe affusolate con bordi a costine creano un fit sicuro e avvolgente, perfetto per i loro movimenti.
- Colore mostrato in foto: Pink Rise
- Stile: JA3288-621
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Realizzato in morbido fleece liscio e morbido, questo completo in 2 pezzi è un modo semplice per vestire i più piccoli per i loro giochi di tutti i giorni. La felpa con cappuccio offre libertà di movimento e può essere facilmente indossata su una canotta o una t-shirt. I pantaloni coordinati sono dotati di elastico in vita per un fit confortevole, mentre le gambe affusolate con bordi a costine creano un fit sicuro e avvolgente, perfetto per i loro movimenti.
Dettagli prodotto
- 60% cotone/40% poliestere
- Lavabile in lavatrice
- Prodotto importato
- Colore mostrato in foto: Pink Rise
- Stile: JA3288-621
Taglia/misura e fit
- Altezza: 118 cm; taglia indossata: 6
- Standard fit: casual e tradizionale
- Guida alle taglie e alle misure
Spedizione e resi
Costi di spedizione standard: 5 € per ordini sotto i 99 € per chi non è Member Nike e sotto i 50 € per i Member Nike.
Resi gratuiti entro 30 giorni, sono previste limitazioni.
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