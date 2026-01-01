Completo con pantaloni e maglia in tessuto Dri-FIT con zip a tutta lunghezza Nike – Bambino/a

Guida alle taglie e alle misure

Questa tuta ad alte prestazioni, realizzata in tessuto con tecnologia Dri-FIT traspirante, aiuta a mantenere la pelle fresca e asciutta durante il gioco. La giacca con cappuccio è dotata di chiusura con zip a tutta lunghezza e pratiche tasche laterali, mentre i pantaloni coordinati dal taglio affusolato presentano un elastico in vita per un fit confortevole. Abbina questo completo a qualsiasi canotta o t-shirt Nike Dri-FIT per un total look pensato per il movimento.