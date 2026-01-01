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Completo con pantaloni e maglia in tessuto Dri-FIT con zip a tutta lunghezza Nike – Bambino/a - Nero

Nike

Completo con pantaloni e maglia in tessuto Dri-FIT con zip a tutta lunghezza – Bambino/a

64,99 €
Nero
Midnight Navy
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Questa tuta ad alte prestazioni, realizzata in tessuto con tecnologia Dri-FIT traspirante, aiuta a mantenere la pelle fresca e asciutta durante il gioco. La giacca con cappuccio è dotata di chiusura con zip a tutta lunghezza e pratiche tasche laterali, mentre i pantaloni coordinati dal taglio affusolato presentano un elastico in vita per un fit confortevole. Abbina questo completo a qualsiasi canotta o t-shirt Nike Dri-FIT per un total look pensato per il movimento.


  • Colore mostrato in foto: Nero
  • Stile: JA3410-010

Nike

64,99 €

Questa tuta ad alte prestazioni, realizzata in tessuto con tecnologia Dri-FIT traspirante, aiuta a mantenere la pelle fresca e asciutta durante il gioco. La giacca con cappuccio è dotata di chiusura con zip a tutta lunghezza e pratiche tasche laterali, mentre i pantaloni coordinati dal taglio affusolato presentano un elastico in vita per un fit confortevole. Abbina questo completo a qualsiasi canotta o t-shirt Nike Dri-FIT per un total look pensato per il movimento.

Dettagli prodotto

  • 100% poliestere
  • Lavabile in lavatrice
  • Prodotto importato
  • Colore mostrato in foto: Nero
  • Stile: JA3410-010

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