Completo con pantaloni e maglia in tessuto Dri-FIT con zip a tutta lunghezza Nike – Bambino/a

Nike
Completo con pantaloni e maglia in tessuto Dri-FIT con zip a tutta lunghezza – Bambino/a
Questa tuta ad alte prestazioni, realizzata in tessuto con tecnologia Dri-FIT traspirante, aiuta a mantenere la pelle fresca e asciutta durante il gioco. La giacca con cappuccio è dotata di chiusura con zip a tutta lunghezza e pratiche tasche laterali, mentre i pantaloni coordinati dal taglio affusolato presentano un elastico in vita per un fit confortevole. Abbina questo completo a qualsiasi canotta o t-shirt Nike Dri-FIT per un total look pensato per il movimento.
- Colore mostrato in foto: Nero
- Stile: JA3410-010
Nike
Questa tuta ad alte prestazioni, realizzata in tessuto con tecnologia Dri-FIT traspirante, aiuta a mantenere la pelle fresca e asciutta durante il gioco. La giacca con cappuccio è dotata di chiusura con zip a tutta lunghezza e pratiche tasche laterali, mentre i pantaloni coordinati dal taglio affusolato presentano un elastico in vita per un fit confortevole. Abbina questo completo a qualsiasi canotta o t-shirt Nike Dri-FIT per un total look pensato per il movimento.
Dettagli prodotto
- 100% poliestere
- Lavabile in lavatrice
- Prodotto importato
- Colore mostrato in foto: Nero
- Stile: JA3410-010
Taglia/misura e fit
- Altezza del modello: 121 cm; taglia indossata: 6
- Altezza della modella: 119 cm; taglia indossata: 6
- Guida alle taglie e alle misure
Spedizione e resi
Costi di spedizione standard: 5 € per ordini sotto i 99 € per chi non è Member Nike e sotto i 50 € per i Member Nike.
Resi gratuiti entro 30 giorni, sono previste limitazioni.
Recensioni (0)
Recensioni (0)
Nessuna recensione
Di' la tua. Recensisci Nike prima di tutti.
Nike
Ulteriori informazioni
Clicca qui per informazioni su come smaltire gli imballaggi dei prodotti Nike in Italia.