Nike
Completo con pantaloni e maglia con zip a un quarto Dri-FIT Miler – Bambino/a
Prepara con disinvoltura il tuo tesoro a entrare in campo con questa tuta coordinata in due pezzi, realizzata in tessuti con tecnologia Dri-FIT traspirante per aiutare i piccoli atleti a rimanere freschi e asciutti mentre giocano. La maglia presenta una chiusura con zip a un quarto che consente di indossarla e abbinarla ad altri capi facilmente, dettagli dal design rifrangente e polsini con foro per il pollice per un tocco moderno. I pantaloni sono dotati di elastico in vita per un fit confortevole, di tasche per riporre i piccoli oggetti e di gambe dal taglio affusolato che hanno risvolti con chiusura a zip.
- Colore mostrato in foto: Nero
- Stile: IU5336-010
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Prepara con disinvoltura il tuo tesoro a entrare in campo con questa tuta coordinata in due pezzi, realizzata in tessuti con tecnologia Dri-FIT traspirante per aiutare i piccoli atleti a rimanere freschi e asciutti mentre giocano. La maglia presenta una chiusura con zip a un quarto che consente di indossarla e abbinarla ad altri capi facilmente, dettagli dal design rifrangente e polsini con foro per il pollice per un tocco moderno. I pantaloni sono dotati di elastico in vita per un fit confortevole, di tasche per riporre i piccoli oggetti e di gambe dal taglio affusolato che hanno risvolti con chiusura a zip.
Dettagli prodotto
- Maglia: 55% poliestere riciclato/45% poliestere. Pantaloni: 100% poliestere
- Lavabile in lavatrice
- Prodotto importato
- Colore mostrato in foto: Nero
- Stile: IU5336-010
Taglia/misura e fit
- Altezza: 107 cm; taglia indossata: 4
- Standard fit: casual e tradizionale
- Guida alle taglie e alle misure
Spedizione e resi
Costi di spedizione standard: 5 € per ordini sotto i 99 € per chi non è Member Nike e sotto i 50 € per i Member Nike.
Resi gratuiti entro 30 giorni, sono previste limitazioni.
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