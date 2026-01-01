Completo con pantaloni e maglia con zip a un quarto Dri-FIT Miler – Bambino/a

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Prepara con disinvoltura il tuo tesoro a entrare in campo con questa tuta coordinata in due pezzi, realizzata in tessuti con tecnologia Dri-FIT traspirante per aiutare i piccoli atleti a rimanere freschi e asciutti mentre giocano. La maglia presenta una chiusura con zip a un quarto che consente di indossarla e abbinarla ad altri capi facilmente, dettagli dal design rifrangente e polsini con foro per il pollice per un tocco moderno. I pantaloni sono dotati di elastico in vita per un fit confortevole, di tasche per riporre i piccoli oggetti e di gambe dal taglio affusolato che hanno risvolti con chiusura a zip.