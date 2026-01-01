Completo con maglia e shorts Nike Dri-FIT Miler – Bambino/a

Nike
Completo con maglia e shorts Dri-FIT Miler – Bambino/a
Che si tratti di una palestra, di un campo all'aperto o di un parco, questo completo in due pezzi è essenziale per il gioco. Dotato di tecnologia Dri-FIT traspirante, aiuta a mantenere la pelle fresca e asciutta durante il gioco. La t-shirt in maglia presenta finiture dal design rifrangente e un girocollo senza etichetta per comfort e praticità, mentre gli shorts in tessuto sono dotati di elastico in vita per un fit confortevole.
- Colore mostrato in foto: Nero
- Stile: IU5337-010
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Che si tratti di una palestra, di un campo all'aperto o di un parco, questo completo in due pezzi è essenziale per il gioco. Dotato di tecnologia Dri-FIT traspirante, aiuta a mantenere la pelle fresca e asciutta durante il gioco. La t-shirt in maglia presenta finiture dal design rifrangente e un girocollo senza etichetta per comfort e praticità, mentre gli shorts in tessuto sono dotati di elastico in vita per un fit confortevole.
Dettagli prodotto
- 100% poliestere
- Lavabile in lavatrice
- Prodotto importato
- Colore mostrato in foto: Nero
- Stile: IU5337-010
Taglia/misura e fit
- Altezza: 107 cm; taglia indossata: 4
- Standard fit: casual e tradizionale
- Guida alle taglie e alle misure
Spedizione e resi
Costi di spedizione standard: 5 € per ordini sotto i 99 € per chi non è Member Nike e sotto i 50 € per i Member Nike.
Resi gratuiti entro 30 giorni, sono previste limitazioni.
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