Completo con maglia e shorts Nike Dri-FIT Miler – Bambino/a

Che si tratti di una palestra, di un campo all'aperto o di un parco, questo completo in due pezzi è essenziale per il gioco. Dotato di tecnologia Dri-FIT traspirante, aiuta a mantenere la pelle fresca e asciutta durante il gioco. La t-shirt in maglia presenta finiture dal design rifrangente e un girocollo senza etichetta per comfort e praticità, mentre gli shorts in tessuto sono dotati di elastico in vita per un fit confortevole.

Colore mostrato in foto: Nero

Stile: IU5337-010