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Completo con maglia e shorts Nike Dri-FIT Miler – Bambino/a - Nero

Nike

Completo con maglia e shorts Dri-FIT Miler – Bambino/a

42,99 €
Nero
Light Liquid Lime
Ritiro gratuito
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Che si tratti di una palestra, di un campo all'aperto o di un parco, questo completo in due pezzi è essenziale per il gioco. Dotato di tecnologia Dri-FIT traspirante, aiuta a mantenere la pelle fresca e asciutta durante il gioco. La t-shirt in maglia presenta finiture dal design rifrangente e un girocollo senza etichetta per comfort e praticità, mentre gli shorts in tessuto sono dotati di elastico in vita per un fit confortevole.


  • Colore mostrato in foto: Nero
  • Stile: IU5337-010

Nike

42,99 €

Che si tratti di una palestra, di un campo all'aperto o di un parco, questo completo in due pezzi è essenziale per il gioco. Dotato di tecnologia Dri-FIT traspirante, aiuta a mantenere la pelle fresca e asciutta durante il gioco. La t-shirt in maglia presenta finiture dal design rifrangente e un girocollo senza etichetta per comfort e praticità, mentre gli shorts in tessuto sono dotati di elastico in vita per un fit confortevole.

Dettagli prodotto

  • 100% poliestere
  • Lavabile in lavatrice
  • Prodotto importato
  • Colore mostrato in foto: Nero
  • Stile: IU5337-010

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