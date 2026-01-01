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Completo con maglia a girocollo e leggings stampati Nike – Bebè (12-24 mesi) - Nero

Nike

Completo con maglia a girocollo e leggings stampati – Bebè (12-24 mesi)

44,99 €
Nero
Pink Rise
Ritiro gratuito
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Vesti facilmente il tuo piccolo atleta per il gioco, il relax o la scuola con questo completo in due pezzi. La maglia in fleece presenta spalle scese per un fit rilassato e chiusure a pressione sul retro per vestire facilmente il bebè. I leggings svasati coordinati sono dotati di fascia in vita per un fit confortevole e di tecnologia Dri-FIT traspirante che aiuta a mantenere la pelle fresca e asciutta durante il gioco.


  • Colore mostrato in foto: Nero
  • Stile: IZ7283-010

Nike

44,99 €

Vesti facilmente il tuo piccolo atleta per il gioco, il relax o la scuola con questo completo in due pezzi. La maglia in fleece presenta spalle scese per un fit rilassato e chiusure a pressione sul retro per vestire facilmente il bebè. I leggings svasati coordinati sono dotati di fascia in vita per un fit confortevole e di tecnologia Dri-FIT traspirante che aiuta a mantenere la pelle fresca e asciutta durante il gioco.

Dettagli prodotto

  • Maglia: 60% cotone/40% poliestere. Leggings: 88% poliestere/12% elastan
  • Lavabile in lavatrice
  • Prodotto importato
  • Colore mostrato in foto: Nero
  • Stile: IZ7283-010

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Spedizione e resi

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