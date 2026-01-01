Completo con maglia a girocollo e leggings stampati Nike – Bebè (12-24 mesi)

Nike
Completo con maglia a girocollo e leggings stampati – Bebè (12-24 mesi)
Vesti facilmente il tuo piccolo atleta per il gioco, il relax o la scuola con questo completo in due pezzi. La maglia in fleece presenta spalle scese per un fit rilassato e chiusure a pressione sul retro per vestire facilmente il bebè. I leggings svasati coordinati sono dotati di fascia in vita per un fit confortevole e di tecnologia Dri-FIT traspirante che aiuta a mantenere la pelle fresca e asciutta durante il gioco.
- Colore mostrato in foto: Nero
- Stile: IZ7283-010
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Vesti facilmente il tuo piccolo atleta per il gioco, il relax o la scuola con questo completo in due pezzi. La maglia in fleece presenta spalle scese per un fit rilassato e chiusure a pressione sul retro per vestire facilmente il bebè. I leggings svasati coordinati sono dotati di fascia in vita per un fit confortevole e di tecnologia Dri-FIT traspirante che aiuta a mantenere la pelle fresca e asciutta durante il gioco.
Dettagli prodotto
- Maglia: 60% cotone/40% poliestere. Leggings: 88% poliestere/12% elastan
- Lavabile in lavatrice
- Prodotto importato
- Colore mostrato in foto: Nero
- Stile: IZ7283-010
Taglia/misura e fit
- Standard fit: casual e tradizionale
- Guida alle taglie e alle misure
Spedizione e resi
Costi di spedizione standard: 5 € per ordini sotto i 99 € per chi non è Member Nike e sotto i 50 € per i Member Nike.
Resi gratuiti entro 30 giorni, sono previste limitazioni.
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