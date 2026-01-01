Completo con maglia a girocollo e leggings stampati Nike – Bebè (12-24 mesi)

Vesti facilmente il tuo piccolo atleta per il gioco, il relax o la scuola con questo completo in due pezzi. La maglia in fleece presenta spalle scese per un fit rilassato e chiusure a pressione sul retro per vestire facilmente il bebè. I leggings svasati coordinati sono dotati di fascia in vita per un fit confortevole e di tecnologia Dri-FIT traspirante che aiuta a mantenere la pelle fresca e asciutta durante il gioco.

Colore mostrato in foto: Nero

Stile: IZ7283-010