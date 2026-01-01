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Completo con leggings stampati e maglia a girocollo Nike – Bambino/a - Pink Rise

Nike

Completo con leggings stampati e maglia a girocollo – Bambino/a

49,99 €
Pink Rise
Nero
Ritiro gratuito
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Questo completo in due pezzi è ideale per il gioco, il relax o la scuola. La maglia in fleece ha le spalle scese per un fit rilassato e i leggings svasati coordinati sono dotati di elastico in vita per un fit confortevole e di tecnologia Dri-FIT traspirante che aiuta a mantenere la pelle fresca e asciutta durante il gioco.


  • Colore mostrato in foto: Pink Rise
  • Stile: IZ7495-621

Nike

49,99 €

Questo completo in due pezzi è ideale per il gioco, il relax o la scuola. La maglia in fleece ha le spalle scese per un fit rilassato e i leggings svasati coordinati sono dotati di elastico in vita per un fit confortevole e di tecnologia Dri-FIT traspirante che aiuta a mantenere la pelle fresca e asciutta durante il gioco.

Dettagli prodotto

  • Maglia: 60% cotone/40% poliestere. Leggings: 88% poliestere/12% elastan
  • Lavabile in lavatrice
  • Prodotto importato
  • Colore mostrato in foto: Pink Rise
  • Stile: IZ7495-621

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