Completo con leggings stampati e maglia a girocollo Nike – Bambino/a

Nike
Completo con leggings stampati e maglia a girocollo – Bambino/a
Questo completo in due pezzi è ideale per il gioco, il relax o la scuola. La maglia in fleece ha le spalle scese per un fit rilassato e i leggings svasati coordinati sono dotati di elastico in vita per un fit confortevole e di tecnologia Dri-FIT traspirante che aiuta a mantenere la pelle fresca e asciutta durante il gioco.
- Colore mostrato in foto: Pink Rise
- Stile: IZ7495-621
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Questo completo in due pezzi è ideale per il gioco, il relax o la scuola. La maglia in fleece ha le spalle scese per un fit rilassato e i leggings svasati coordinati sono dotati di elastico in vita per un fit confortevole e di tecnologia Dri-FIT traspirante che aiuta a mantenere la pelle fresca e asciutta durante il gioco.
Dettagli prodotto
- Maglia: 60% cotone/40% poliestere. Leggings: 88% poliestere/12% elastan
- Lavabile in lavatrice
- Prodotto importato
- Colore mostrato in foto: Pink Rise
- Stile: IZ7495-621
Taglia/misura e fit
- Altezza: 119 cm; taglia indossata: 6
- Standard fit: casual e tradizionale
- Guida alle taglie e alle misure
Spedizione e resi
Costi di spedizione standard: 5 € per ordini sotto i 99 € per chi non è Member Nike e sotto i 50 € per i Member Nike.
Resi gratuiti entro 30 giorni, sono previste limitazioni.
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