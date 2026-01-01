Completo con leggings stampati e maglia a girocollo Nike – Bambino/a

Questo completo in due pezzi è ideale per il gioco, il relax o la scuola. La maglia in fleece ha le spalle scese per un fit rilassato e i leggings svasati coordinati sono dotati di elastico in vita per un fit confortevole e di tecnologia Dri-FIT traspirante che aiuta a mantenere la pelle fresca e asciutta durante il gioco.

Colore mostrato in foto: Pink Rise

Stile: IZ7495-621