Completo con felpa e pantaloni in fleece Nike Air – Bambino/a

Questo moderno completo in 2 pezzi è realizzato in morbido fleece in cotone/poliestere per offrire calore e leggerezza ideali. La felpa con cappuccio, comoda e spaziosa, è facile da abbinare ad altri capi, mentre la tasca a marsupio è ideale per tenere al caldo le manine. I pantaloni coordinati sono dotati di elastico in vita per un fit confortevole, le tasche sui lati possono essere utilizzate per riporre i piccoli oggetti e le gambe affusolate con bordi elasticizzati creano un fit sicuro per giocare nel comfort.

Colore mostrato in foto: Nero

Stile: HQ7834-010