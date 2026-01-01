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Completo con felpa e pantaloni in fleece Nike Air – Bambino/a - Nero

Nike Air

Completo con felpa e pantaloni in fleece – Bambino/a

74,99 €
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Questo moderno completo in 2 pezzi è realizzato in morbido fleece in cotone/poliestere per offrire calore e leggerezza ideali. La felpa con cappuccio, comoda e spaziosa, è facile da abbinare ad altri capi, mentre la tasca a marsupio è ideale per tenere al caldo le manine. I pantaloni coordinati sono dotati di elastico in vita per un fit confortevole, le tasche sui lati possono essere utilizzate per riporre i piccoli oggetti e le gambe affusolate con bordi elasticizzati creano un fit sicuro per giocare nel comfort.


  • Colore mostrato in foto: Nero
  • Stile: HQ7834-010

Nike Air

74,99 €

Questo moderno completo in 2 pezzi è realizzato in morbido fleece in cotone/poliestere per offrire calore e leggerezza ideali. La felpa con cappuccio, comoda e spaziosa, è facile da abbinare ad altri capi, mentre la tasca a marsupio è ideale per tenere al caldo le manine. I pantaloni coordinati sono dotati di elastico in vita per un fit confortevole, le tasche sui lati possono essere utilizzate per riporre i piccoli oggetti e le gambe affusolate con bordi elasticizzati creano un fit sicuro per giocare nel comfort.

Vantaggi

Entrambi i capi possono essere indossati separatamente, per creare abbinamenti diversi.

Dettagli prodotto

  • 80% cotone, 20% poliestere
  • Lavabile in lavatrice
  • Prodotto importato
  • Colore mostrato in foto: Nero
  • Stile: HQ7834-010

Taglia/misura e fit

Spedizione e resi

Costi di spedizione standard: 5 € per ordini sotto i 99 € per chi non è Member Nike e sotto i 50 € per i Member Nike.

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