Completo con felpa e pantaloni in fleece Nike Air – Bambino/a

Nike Air
Completo con felpa e pantaloni in fleece – Bambino/a
Questo moderno completo in 2 pezzi è realizzato in morbido fleece in cotone/poliestere per offrire calore e leggerezza ideali. La felpa con cappuccio, comoda e spaziosa, è facile da abbinare ad altri capi, mentre la tasca a marsupio è ideale per tenere al caldo le manine. I pantaloni coordinati sono dotati di elastico in vita per un fit confortevole, le tasche sui lati possono essere utilizzate per riporre i piccoli oggetti e le gambe affusolate con bordi elasticizzati creano un fit sicuro per giocare nel comfort.
- Colore mostrato in foto: Nero
- Stile: HQ7834-010
Nike Air
Questo moderno completo in 2 pezzi è realizzato in morbido fleece in cotone/poliestere per offrire calore e leggerezza ideali. La felpa con cappuccio, comoda e spaziosa, è facile da abbinare ad altri capi, mentre la tasca a marsupio è ideale per tenere al caldo le manine. I pantaloni coordinati sono dotati di elastico in vita per un fit confortevole, le tasche sui lati possono essere utilizzate per riporre i piccoli oggetti e le gambe affusolate con bordi elasticizzati creano un fit sicuro per giocare nel comfort.
Vantaggi
Entrambi i capi possono essere indossati separatamente, per creare abbinamenti diversi.
Dettagli prodotto
- 80% cotone, 20% poliestere
- Lavabile in lavatrice
- Prodotto importato
- Colore mostrato in foto: Nero
- Stile: HQ7834-010
Taglia/misura e fit
- Altezza: 124 cm; taglia indossata: 6
- Standard fit: casual e tradizionale
- Guida alle taglie e alle misure
Spedizione e resi
Costi di spedizione standard: 5 € per ordini sotto i 99 € per chi non è Member Nike e sotto i 50 € per i Member Nike.
Resi gratuiti entro 30 giorni, sono previste limitazioni.
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