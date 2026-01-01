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Completo berretto e guanti Club Nike – Bambino/a - Nero

Nike

Completo berretto e guanti Club – Bambino/a

30% di sconto
Nero
Playful Pink
Ritiro gratuito
Opzione "Clicca e ritira" disponibile al pagamento

I bambini possono abbinare la loro giacca, l'outfit o le scarpe Nike a questo completo in due pezzi. Il berretto con risvolto è realizzato con filati in acrilica ultramorbidi come il cachemire, per un comfort eccezionale, mentre i guanti coordinati sono fatti di filati elasticizzati per un fit confortevole che terrà al caldo le mani dei più piccoli.


  • Colore mostrato in foto: Nero
  • Stile: FV2830-010

Nike

30% di sconto

I bambini possono abbinare la loro giacca, l'outfit o le scarpe Nike a questo completo in due pezzi. Il berretto con risvolto è realizzato con filati in acrilica ultramorbidi come il cachemire, per un comfort eccezionale, mentre i guanti coordinati sono fatti di filati elasticizzati per un fit confortevole che terrà al caldo le mani dei più piccoli.

Dettagli prodotto

  • Cappello: 100% acrilica. Guanti: 82% acrilica/17% poliestere/1% elastan
  • Lavabile in lavatrice
  • Prodotto importato
  • Colore mostrato in foto: Nero
  • Stile: FV2830-010

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Spedizione e resi

Costi di spedizione standard: 5 € per ordini sotto i 99 € per chi non è Member Nike e sotto i 50 € per i Member Nike.

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