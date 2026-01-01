Completo berretto e guanti Club Nike – Bambino/a

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Completo berretto e guanti Club – Bambino/a
I bambini possono abbinare la loro giacca, l'outfit o le scarpe Nike a questo completo in due pezzi. Il berretto con risvolto è realizzato con filati in acrilica ultramorbidi come il cachemire, per un comfort eccezionale, mentre i guanti coordinati sono fatti di filati elasticizzati per un fit confortevole che terrà al caldo le mani dei più piccoli.
- Colore mostrato in foto: Nero
- Stile: FV2830-010
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I bambini possono abbinare la loro giacca, l'outfit o le scarpe Nike a questo completo in due pezzi. Il berretto con risvolto è realizzato con filati in acrilica ultramorbidi come il cachemire, per un comfort eccezionale, mentre i guanti coordinati sono fatti di filati elasticizzati per un fit confortevole che terrà al caldo le mani dei più piccoli.
Dettagli prodotto
- Cappello: 100% acrilica. Guanti: 82% acrilica/17% poliestere/1% elastan
- Lavabile in lavatrice
- Prodotto importato
- Colore mostrato in foto: Nero
- Stile: FV2830-010
Taglia/misura e fit
- Standard fit: casual e tradizionale
- Guida alle taglie e alle misure
Spedizione e resi
Costi di spedizione standard: 5 € per ordini sotto i 99 € per chi non è Member Nike e sotto i 50 € per i Member Nike.
Resi gratuiti entro 30 giorni, sono previste limitazioni.
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