Cintura da trail running Nike ACG GOAT

Materiali riciclati
Nike ACG GOAT
Cintura da trail running
Questo prodotto è realizzato con fibre di poliestere riciclate per almeno il 75%.
La cintura da trail running Nike ACG è progettata per ridurre i rimbalzi e contribuire a mantenere i tuoi oggetti al sicuro durante la corsa. Un sistema elastico rimovibile contiene accessori extra, mentre i passanti in silicone elastico consentono di riporre i bastoncini per un facile trasporto.
- Colore mostrato in foto: Grey Fog/Safety Orange/Summit White
- Stile: IQ6027-039
Nike ACG GOAT
La cintura da trail running Nike ACG è progettata per ridurre i rimbalzi e contribuire a mantenere i tuoi oggetti al sicuro durante la corsa. Un sistema elastico rimovibile contiene accessori extra, mentre i passanti in silicone elastico consentono di riporre i bastoncini per un facile trasporto.
Vantaggi
- La tecnologia Nike Dri-FIT allontana il sudore per favorirne una rapida evaporazione e mantenere la pelle asciutta per un comfort ideale.
- Quattro tasche interne e una tasca cop zip per riporre in sicurezza il telefono e gli oggetti di valore.
Dettagli prodotto
- 81% poliestere/19% spandex
- Pulire solo le parti macchiate
- Prodotto importato
- Colore mostrato in foto: Grey Fog/Safety Orange/Summit White
- Stile: IQ6027-039
Spedizione e resi
Costi di spedizione standard: 5 € per ordini sotto i 99 € per chi non è Member Nike e sotto i 50 € per i Member Nike.
Resi gratuiti entro 30 giorni, sono previste limitazioni.
Realizzazione
- Per i prodotti Nike in poliestere riciclato vengono utilizzate bottiglie di plastica riciclate, che vengono pulite, triturate e convertite in pellet. A loro volta, i pellet vengono trasformati in nuovi filati di alta qualità per creare i nostri prodotti, offrendo prestazioni eccezionali con un impatto ambientale ridotto.
- Oltre a diminuire gli sprechi, il poliestere riciclato riduce le emissioni di carbonio del 30% circa rispetto al poliestere vergine. Nike salva ogni anno una media di 1 miliardo di bottiglie di plastica da discariche e corsi d'acqua.
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Ulteriori informazioni
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