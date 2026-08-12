Ciabatta Nike Chelsea FC Victori One – Uomo

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Comfy and chelsea logo make it more beautiful than the regular ones
Dalla spiaggia agli spalti, questa ciabatta Chelsea FC Victori One è un must-have per le attività di tutti i giorni. Aggiornamenti discreti ma sostanziali come la fascetta più larga e la schiuma più morbida rendono ancora più facile rilassarsi. Vai avanti: goditi un comfort infinito per i tuoi piedi.
Chelsea FC Victori One
Dalla spiaggia agli spalti, questa ciabatta Chelsea FC Victori One è un must-have per le attività di tutti i giorni. Aggiornamenti discreti ma sostanziali come la fascetta più larga e la schiuma più morbida rendono ancora più facile rilassarsi. Vai avanti: goditi un comfort infinito per i tuoi piedi.
Costi di spedizione standard: 5 € per ordini sotto i 99 € per chi non è Member Nike e sotto i 50 € per i Member Nike.
Resi gratuiti entro 30 giorni, sono previste limitazioni.
5 stelle
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