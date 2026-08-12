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Ciabatta Nike Chelsea FC Victori One – Uomo - Nero/Multicolore/Bianco

Chelsea FC Victori One

Ciabatta Nike – Uomo

42,99 €
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Dalla spiaggia agli spalti, questa ciabatta Chelsea FC Victori One è un must-have per le attività di tutti i giorni. Aggiornamenti discreti ma sostanziali come la fascetta più larga e la schiuma più morbida rendono ancora più facile rilassarsi. Vai avanti: goditi un comfort infinito per i tuoi piedi.


  • Colore mostrato in foto: Nero/Multicolore/Bianco
  • Stile: IX3940-001

Chelsea FC Victori One

42,99 €

Dalla spiaggia agli spalti, questa ciabatta Chelsea FC Victori One è un must-have per le attività di tutti i giorni. Aggiornamenti discreti ma sostanziali come la fascetta più larga e la schiuma più morbida rendono ancora più facile rilassarsi. Vai avanti: goditi un comfort infinito per i tuoi piedi.

Vantaggi

  • Il design sagomato è realizzato in morbida schiuma per offrire ammortizzazione e leggerezza.
  • La suola interna testurizzata è pensata per tenere il piede in posizione.
  • La spessa fascetta imbottita, con bordi arrotondati, è pensata per un comfort extra.
  • Il design più ampio offre uno spazio superiore ed è perfetto per piedi di diversa misura.
  • Il motivo della suola offre trazione dalla sabbia alla strada.

Dettagli prodotto

  • Pulire solo le parti macchiate
  • Prodotto importato
  • Colore mostrato in foto: Nero/Multicolore/Bianco
  • Stile: IX3940-001

Spedizione e resi

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Recensioni (1)

5 stelle

  • Ziadf718ec1c59fa41d68720306370144c9f

    Comfy and chelsea logo make it more beautiful than the regular ones

Ciabatta Nike Chelsea FC Victori One – Uomo

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