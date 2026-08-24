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Valutazione alta
Ciabatta Nike Calm 2.0 – Uomo - Linen/Linen/Linen

Nike Calm 2.0

Ciabatta – Uomo

49,99 €
Linen/Linen/Linen
Nero/Nero/Nero
Diffused Blue/Diffused Blue/Diffused Blue
Coconut Milk/Coconut Milk
Moon Particle/Moon Particle
Fir/Gum Medium Brown
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Ritiro gratuito
Opzione "Clicca e ritira" disponibile al pagamento

Regalati un'esperienza di massimo relax, qualsiasi cosa tu decida di fare nel tuo giorno libero. Il design minimalista, realizzato in una schiuma che offre morbidezza e supporto, rende queste ciabatte facili da abbinare ai tuoi outfit, con o senza calze. La suola interna testurizzata è pensata per tenere il piede in posizione.


  • Colore mostrato in foto: Linen/Linen/Linen
  • Stile: IB0183-200

Nike Calm 2.0

49,99 €

Regalati un'esperienza di massimo relax, qualsiasi cosa tu decida di fare nel tuo giorno libero. Il design minimalista, realizzato in una schiuma che offre morbidezza e supporto, rende queste ciabatte facili da abbinare ai tuoi outfit, con o senza calze. La suola interna testurizzata è pensata per tenere il piede in posizione.

Vantaggi

  • Il design sagomato realizzato in un unico pezzo di schiuma dona massimo comfort.
  • La suola interna testurizzata è pensata per tenere il piede in posizione.
  • Lo strato esterno è realizzato in una schiuma resistente all'acqua ed è facile da pulire.
  • Il battistrada in gomma offre una trazione eccellente sulle superfici scivolose.

Dettagli prodotto

  • Colore mostrato in foto: Linen/Linen/Linen
  • Stile: IB0183-200

Spedizione e resi

Costi di spedizione standard: 5 € per ordini sotto i 99 € per chi non è Member Nike e sotto i 50 € per i Member Nike.

Resi gratuiti entro 30 giorni, sono previste limitazioni.

Recensioni (266)

4.5 stelle

  • Stesso numero,vestibilità diversa

    Ivan384371083

    Ho preso 2 paia uguali dello stesso modello,una calza giusta l’altra è più piccola. Non ho potuto fare il reso perché avevo già Tolto l’etichetta convinto che andassero bene.peccato

  • IvonaD685672939

    Toller Schuh faellt aber groesser aus.

  • YINMI326931865

    I would order a size bigger I wear a size 9 but I have had some issues with the size on slides so I went a size higher and it fit perfectly, they are very comfortable and arrived quickly!

Ciabatta Nike Calm 2.0 – Uomo

Nike Calm 2.0

49,99 €

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