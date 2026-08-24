Ciabatta Nike Calm 2.0 – Uomo

Stesso numero,vestibilità diversa
Ivan384371083
Ho preso 2 paia uguali dello stesso modello,una calza giusta l’altra è più piccola. Non ho potuto fare il reso perché avevo già Tolto l’etichetta convinto che andassero bene.peccato
Regalati un'esperienza di massimo relax, qualsiasi cosa tu decida di fare nel tuo giorno libero. Il design minimalista, realizzato in una schiuma che offre morbidezza e supporto, rende queste ciabatte facili da abbinare ai tuoi outfit, con o senza calze. La suola interna testurizzata è pensata per tenere il piede in posizione.
Nike Calm 2.0
Regalati un'esperienza di massimo relax, qualsiasi cosa tu decida di fare nel tuo giorno libero. Il design minimalista, realizzato in una schiuma che offre morbidezza e supporto, rende queste ciabatte facili da abbinare ai tuoi outfit, con o senza calze. La suola interna testurizzata è pensata per tenere il piede in posizione.
Costi di spedizione standard: 5 € per ordini sotto i 99 € per chi non è Member Nike e sotto i 50 € per i Member Nike.
Resi gratuiti entro 30 giorni, sono previste limitazioni.
4.5 stelle
Stesso numero,vestibilità diversa
Ivan384371083
Ho preso 2 paia uguali dello stesso modello,una calza giusta l’altra è più piccola. Non ho potuto fare il reso perché avevo già Tolto l’etichetta convinto che andassero bene.peccato
IvonaD685672939
Toller Schuh faellt aber groesser aus.
YINMI326931865
I would order a size bigger I wear a size 9 but I have had some issues with the size on slides so I went a size higher and it fit perfectly, they are very comfortable and arrived quickly!
Nike Calm 2.0
Clicca qui per informazioni su come smaltire gli imballaggi dei prodotti Nike in Italia.