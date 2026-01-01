Cardigan Nike Sportswear Club – Ragazzo/a

Nike Sportswear Club
Cardigan – Ragazzo/a
Un cardigan può essere elegante e sportivo. Chic e rilassato. Il nostro modello in French Terry con bottoni è un capo comodo che non può mancare nel tuo guardaroba per dare un tocco di classe a qualsiasi outfit senza rinunciare al comfort.
- Colore mostrato in foto: Nero/Sanddrift/Sanddrift
- Stile: IM5082-010
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Un cardigan può essere elegante e sportivo. Chic e rilassato. Il nostro modello in French Terry con bottoni è un capo comodo che non può mancare nel tuo guardaroba per dare un tocco di classe a qualsiasi outfit senza rinunciare al comfort.
Vantaggi
- Il tessuto French Terry di peso medio è naturalmente traspirante e morbido all'interno.
- Il loose fit crea una silhouette casual e permette di abbinare facilmente il capo per un comodo look a strati.
Dettagli prodotto
- Loghi Nike e Swoosh ricamati
- Corpo: 80% cotone/20% poliestere. Costine: 97% cotone/3% spandex.
- Lavabile in lavatrice
- Prodotto importato
- Colore mostrato in foto: Nero/Sanddrift/Sanddrift
- Stile: IM5082-010
Taglia/misura e fit
- Altezza: 145 cm; taglia indossata: M
- Altezza del modello: 137 cm; taglia indossata: S
- Fit ampio: ampio e confortevole
- Guida alle taglie e alle misure
Spedizione e resi
Costi di spedizione standard: 5 € per ordini sotto i 99 € per chi non è Member Nike e sotto i 50 € per i Member Nike.
Resi gratuiti entro 30 giorni, sono previste limitazioni.
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