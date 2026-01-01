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Cardigan Nike Sportswear Club – Ragazzo/a - Nero/Sanddrift/Sanddrift

Nike Sportswear Club

Cardigan – Ragazzo/a

54,99 €
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Un cardigan può essere elegante e sportivo. Chic e rilassato. Il nostro modello in French Terry con bottoni è un capo comodo che non può mancare nel tuo guardaroba per dare un tocco di classe a qualsiasi outfit senza rinunciare al comfort.


  • Colore mostrato in foto: Nero/Sanddrift/Sanddrift
  • Stile: IM5082-010

Nike Sportswear Club

54,99 €

Un cardigan può essere elegante e sportivo. Chic e rilassato. Il nostro modello in French Terry con bottoni è un capo comodo che non può mancare nel tuo guardaroba per dare un tocco di classe a qualsiasi outfit senza rinunciare al comfort.

Vantaggi

  • Il tessuto French Terry di peso medio è naturalmente traspirante e morbido all'interno.
  • Il loose fit crea una silhouette casual e permette di abbinare facilmente il capo per un comodo look a strati.

Dettagli prodotto

  • Loghi Nike e Swoosh ricamati
  • Corpo: 80% cotone/20% poliestere. Costine: 97% cotone/3% spandex.
  • Lavabile in lavatrice
  • Prodotto importato
  • Colore mostrato in foto: Nero/Sanddrift/Sanddrift
  • Stile: IM5082-010

Taglia/misura e fit

Spedizione e resi

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    Cardigan Nike Sportswear Club – Ragazzo/a

    Nike Sportswear Club

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