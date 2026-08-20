Cappello Nike Club Unstructured Futura Wash

Nike Club
Cappello Unstructured Futura Wash
Con un classico design di profondità media e numerose opzioni di stile, questo cappello Nike Club è realizzato in morbido twill di cotone sottoposto a un lavaggio delicato per un comfort ideale fin dal primo giorno. La visiera precurvata si presta a uno stile casual, mentre la fascetta regolabile sul retro consente di trovare il fit perfetto.
- Colore mostrato in foto: Bianco/Nero
- Stile: FB5368-100
Nike Club
Con un classico design di profondità media e numerose opzioni di stile, questo cappello Nike Club è realizzato in morbido twill di cotone sottoposto a un lavaggio delicato per un comfort ideale fin dal primo giorno. La visiera precurvata si presta a uno stile casual, mentre la fascetta regolabile sul retro consente di trovare il fit perfetto.
Vantaggi
- I cappelli Nike Club sfoggiano un design a media profondità dallo stile classico e versatile per qualsiasi occasione.
- Il twill di cotone è liscio e morbido sulla pelle per un comfort che dura tutto il giorno.
- Il design a profondità media arriva appena sopra la testa per un profilo versatile, casual e facile da abbinare.
- La chiusura posteriore è regolabile grazie alla fibbia a scorrimento in metallo. La fascetta posteriore in eccesso può essere facilmente nascosta nella fascia.
Dettagli prodotto
- Occhielli ricamati
- Logo Nike Futura ricamato al centro sulla corona
- 100% cotone
- Da lavare a mano
- Prodotto importato
- Colore mostrato in foto: Bianco/Nero
- Stile: FB5368-100
Spedizione e resi
Costi di spedizione standard: 5 € per ordini sotto i 99 € per chi non è Member Nike e sotto i 50 € per i Member Nike.
Resi gratuiti entro 30 giorni, sono previste limitazioni.
Nessuna recensione
Nike Club
Ulteriori informazioni
Clicca qui per informazioni su come smaltire gli imballaggi dei prodotti Nike in Italia.