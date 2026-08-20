 
immagine 1 di 2
Cappello Nike Club Unstructured Futura Wash - Bianco/Nero

Nike Club

Cappello Unstructured Futura Wash

27,99 €
Bianco/Nero
Particle Grey/Bianco
Nero/Nero
Nero/Bianco
Ossidiana/Bianco
Parachute Beige/Bianco

Con un classico design di profondità media e numerose opzioni di stile, questo cappello Nike Club è realizzato in morbido twill di cotone sottoposto a un lavaggio delicato per un comfort ideale fin dal primo giorno. La visiera precurvata si presta a uno stile casual, mentre la fascetta regolabile sul retro consente di trovare il fit perfetto.


  • Colore mostrato in foto: Bianco/Nero
  • Stile: FB5368-100

Nike Club

27,99 €

Con un classico design di profondità media e numerose opzioni di stile, questo cappello Nike Club è realizzato in morbido twill di cotone sottoposto a un lavaggio delicato per un comfort ideale fin dal primo giorno. La visiera precurvata si presta a uno stile casual, mentre la fascetta regolabile sul retro consente di trovare il fit perfetto.

Vantaggi

  • I cappelli Nike Club sfoggiano un design a media profondità dallo stile classico e versatile per qualsiasi occasione.
  • Il twill di cotone è liscio e morbido sulla pelle per un comfort che dura tutto il giorno.
  • Il design a profondità media arriva appena sopra la testa per un profilo versatile, casual e facile da abbinare.
  • La chiusura posteriore è regolabile grazie alla fibbia a scorrimento in metallo. La fascetta posteriore in eccesso può essere facilmente nascosta nella fascia.

Dettagli prodotto

  • Occhielli ricamati
  • Logo Nike Futura ricamato al centro sulla corona
  • 100% cotone
  • Da lavare a mano
  • Prodotto importato
  • Colore mostrato in foto: Bianco/Nero
  • Stile: FB5368-100

Spedizione e resi

Costi di spedizione standard: 5 € per ordini sotto i 99 € per chi non è Member Nike e sotto i 50 € per i Member Nike.

Resi gratuiti entro 30 giorni, sono previste limitazioni.

Nessuna recensione

    Cappello Nike Club Unstructured Futura Wash

    Nike Club

    27,99 €

    Ulteriori informazioni

      Clicca qui per informazioni su come smaltire gli imballaggi dei prodotti Nike in Italia.