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Cappello Nike Club Poly 5P Inghilterra 2026/27 – Ragazzo/a - Ossidiana/Bianco

Cappello Club Poly 5P Inghilterra 2026/27

Cappello Nike Club Poly 5P – Ragazzo/a

22,99 €

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Resta fuori dai radar con questo cappello destrutturato e a profondità media Nike Club. Si distingue per il lavaggio, che gli dona l'amatissimo look vissuto, ed è leggero e facile da indossare. Il suo semplice design con visiera curva si abbina alla perfezione a qualsiasi outfit.


  • Colore mostrato in foto: Ossidiana/Bianco
  • Stile: IQ7520-451

Cappello Club Poly 5P Inghilterra 2026/27

22,99 €

Resta fuori dai radar con questo cappello destrutturato e a profondità media Nike Club. Si distingue per il lavaggio, che gli dona l'amatissimo look vissuto, ed è leggero e facile da indossare. Il suo semplice design con visiera curva si abbina alla perfezione a qualsiasi outfit.

Vantaggi

Il twill di cotone biologico è morbido e leggero. Facile da abbinare grazie alla struttura a sei pannelli a profondità media.

Dettagli prodotto

  • La fibbia tri-glide in metallo con lo Swoosh consente di regolare facilmente il fit.
  • 100% poliestere.
  • Lavare a mano
  • Colore mostrato in foto: Ossidiana/Bianco
  • Stile: IQ7520-451

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    Cappello Nike Club Poly 5P Inghilterra 2026/27 – Ragazzo/a

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