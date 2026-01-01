Cappello Nike Club Poly 5P Inghilterra 2026/27 – Ragazzo/a

Cappello Club Poly 5P Inghilterra 2026/27
Cappello Nike Club Poly 5P – Ragazzo/a
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Resta fuori dai radar con questo cappello destrutturato e a profondità media Nike Club. Si distingue per il lavaggio, che gli dona l'amatissimo look vissuto, ed è leggero e facile da indossare. Il suo semplice design con visiera curva si abbina alla perfezione a qualsiasi outfit.
- Colore mostrato in foto: Ossidiana/Bianco
- Stile: IQ7520-451
Cappello Club Poly 5P Inghilterra 2026/27
Resta fuori dai radar con questo cappello destrutturato e a profondità media Nike Club. Si distingue per il lavaggio, che gli dona l'amatissimo look vissuto, ed è leggero e facile da indossare. Il suo semplice design con visiera curva si abbina alla perfezione a qualsiasi outfit.
Vantaggi
Il twill di cotone biologico è morbido e leggero. Facile da abbinare grazie alla struttura a sei pannelli a profondità media.
Dettagli prodotto
- La fibbia tri-glide in metallo con lo Swoosh consente di regolare facilmente il fit.
- 100% poliestere.
- Lavare a mano
- Colore mostrato in foto: Ossidiana/Bianco
- Stile: IQ7520-451
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