Cappello Nike Club Poly 5P Croazia 2026/27

Cappello Club Poly 5P Croazia 2026/27

27,99 €

Con un classico design di profondità media e numerose opzioni di stile, questo cappello Nike Club è realizzato in morbido twill di cotone sottoposto a un lavaggio delicato per un comfort ideale fin dal primo giorno. La visiera precurvata si presta a uno stile casual, mentre la fascetta regolabile sul retro consente di trovare il fit perfetto.

Vantaggi

Il twill di cotone è liscio e morbido sulla pelle per un comfort che dura tutto il giorno. Il design a profondità media arriva appena sopra la testa per un profilo versatile, casual e facile da abbinare.