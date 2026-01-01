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Cappello Nike Club Poly 5P Croazia 2026/27 - Sport Red/Bianco

Cappello Club Poly 5P Croazia 2026/27

Cappello Nike Club Poly 5P

27,99 €

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Con un classico design di profondità media e numerose opzioni di stile, questo cappello Nike Club è realizzato in morbido twill di cotone sottoposto a un lavaggio delicato per un comfort ideale fin dal primo giorno. La visiera precurvata si presta a uno stile casual, mentre la fascetta regolabile sul retro consente di trovare il fit perfetto.


  • Colore mostrato in foto: Sport Red/Bianco
  • Stile: IQ7038-614

Cappello Club Poly 5P Croazia 2026/27

27,99 €

Con un classico design di profondità media e numerose opzioni di stile, questo cappello Nike Club è realizzato in morbido twill di cotone sottoposto a un lavaggio delicato per un comfort ideale fin dal primo giorno. La visiera precurvata si presta a uno stile casual, mentre la fascetta regolabile sul retro consente di trovare il fit perfetto.

Vantaggi

Il twill di cotone è liscio e morbido sulla pelle per un comfort che dura tutto il giorno. Il design a profondità media arriva appena sopra la testa per un profilo versatile, casual e facile da abbinare.

Dettagli prodotto

  • La chiusura posteriore è regolabile grazie alla fibbia a scorrimento in metallo. La fascetta posteriore in eccesso può essere facilmente nascosta nella fascia.
  • 100% poliestere.
  • Lavare a mano
  • Colore mostrato in foto: Sport Red/Bianco
  • Stile: IQ7038-614

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