Cappello Nike Club Poly 5P Croazia 2026/27

Cappello Club Poly 5P Croazia 2026/27
Cappello Nike Club Poly 5P
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Con un classico design di profondità media e numerose opzioni di stile, questo cappello Nike Club è realizzato in morbido twill di cotone sottoposto a un lavaggio delicato per un comfort ideale fin dal primo giorno. La visiera precurvata si presta a uno stile casual, mentre la fascetta regolabile sul retro consente di trovare il fit perfetto.
- Colore mostrato in foto: Sport Red/Bianco
- Stile: IQ7038-614
Cappello Club Poly 5P Croazia 2026/27
Con un classico design di profondità media e numerose opzioni di stile, questo cappello Nike Club è realizzato in morbido twill di cotone sottoposto a un lavaggio delicato per un comfort ideale fin dal primo giorno. La visiera precurvata si presta a uno stile casual, mentre la fascetta regolabile sul retro consente di trovare il fit perfetto.
Vantaggi
Il twill di cotone è liscio e morbido sulla pelle per un comfort che dura tutto il giorno. Il design a profondità media arriva appena sopra la testa per un profilo versatile, casual e facile da abbinare.
Dettagli prodotto
- La chiusura posteriore è regolabile grazie alla fibbia a scorrimento in metallo. La fascetta posteriore in eccesso può essere facilmente nascosta nella fascia.
- 100% poliestere.
- Lavare a mano
- Colore mostrato in foto: Sport Red/Bianco
- Stile: IQ7038-614
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