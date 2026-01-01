Cappello Nike Club 5P Chelsea 25/26

Chelsea 25/26
Cappello Nike Club 5P
Con un classico design a media profondità media ed estremamente versatile, questo cappello Nike Club è realizzato in materiale liscio sottoposto a un lavaggio delicato per un comfort ideale fin dal primo giorno. La visiera precurvata si presta a uno stile casual, mentre la fascetta regolabile sul retro consente di trovare il fit perfetto.
- Colore mostrato in foto: Nero/Vibrant Yellow
- Stile: IU3896-010
Chelsea 25/26
Con un classico design a media profondità media ed estremamente versatile, questo cappello Nike Club è realizzato in materiale liscio sottoposto a un lavaggio delicato per un comfort ideale fin dal primo giorno. La visiera precurvata si presta a uno stile casual, mentre la fascetta regolabile sul retro consente di trovare il fit perfetto.
Vantaggi
- I cappelli Nike Club sfoggiano un design a media profondità dallo stile classico e versatile per qualsiasi occasione.
- Il design a profondità media arriva appena sopra la testa per un profilo versatile, casual e facile da abbinare.
- La chiusura posteriore è regolabile grazie alla fibbia a scorrimento in metallo. La fascetta posteriore in eccesso può essere facilmente nascosta nella fascia.
Dettagli prodotto
- 100% poliestere
- Lavare a mano
- Colore mostrato in foto: Nero/Vibrant Yellow
- Stile: IU3896-010
Spedizione e resi
Costi di spedizione standard: 5 € per ordini sotto i 99 € per chi non è Member Nike e sotto i 50 € per i Member Nike.
Resi gratuiti entro 30 giorni, sono previste limitazioni.
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