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Cappello Nike Club 5P Chelsea 25/26 - Nero/Vibrant Yellow

Chelsea 25/26

Cappello Nike Club 5P

27,99 €
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Con un classico design a media profondità media ed estremamente versatile, questo cappello Nike Club è realizzato in materiale liscio sottoposto a un lavaggio delicato per un comfort ideale fin dal primo giorno. La visiera precurvata si presta a uno stile casual, mentre la fascetta regolabile sul retro consente di trovare il fit perfetto.


  • Colore mostrato in foto: Nero/Vibrant Yellow
  • Stile: IU3896-010

Chelsea 25/26

27,99 €

Con un classico design a media profondità media ed estremamente versatile, questo cappello Nike Club è realizzato in materiale liscio sottoposto a un lavaggio delicato per un comfort ideale fin dal primo giorno. La visiera precurvata si presta a uno stile casual, mentre la fascetta regolabile sul retro consente di trovare il fit perfetto.

Vantaggi

  • I cappelli Nike Club sfoggiano un design a media profondità dallo stile classico e versatile per qualsiasi occasione.
  • Il design a profondità media arriva appena sopra la testa per un profilo versatile, casual e facile da abbinare.
  • La chiusura posteriore è regolabile grazie alla fibbia a scorrimento in metallo. La fascetta posteriore in eccesso può essere facilmente nascosta nella fascia.

Dettagli prodotto

  • 100% poliestere
  • Lavare a mano
  • Colore mostrato in foto: Nero/Vibrant Yellow
  • Stile: IU3896-010

Spedizione e resi

Costi di spedizione standard: 5 € per ordini sotto i 99 € per chi non è Member Nike e sotto i 50 € per i Member Nike.

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