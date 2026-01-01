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Cappello Nike Arobill C99 TR Inghilterra 2026/27 - Ossidiana/Ossidiana

Cappello Arobill C99 TR Inghilterra 2026/27

Cappello Nike Arobill C99 TR

29,99 €
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Lascia respirare la testa mentre rappresenti il marchio che ami. Il design a profondità elevata dona a questo cappello un fit confortevole e moderno. I pannelli in mesh aiutano a mantenere la giusta traspirabilità, mentre la chiusura a pressione sul retro è pensata per un fit regolabile.


  • Colore mostrato in foto: Ossidiana/Ossidiana
  • Stile: IQ7556-451

Cappello Arobill C99 TR Inghilterra 2026/27

29,99 €

Lascia respirare la testa mentre rappresenti il marchio che ami. Il design a profondità elevata dona a questo cappello un fit confortevole e moderno. I pannelli in mesh aiutano a mantenere la giusta traspirabilità, mentre la chiusura a pressione sul retro è pensata per un fit regolabile.

Vantaggi

Gli inserti in mesh donano una freschezza totale.

Dettagli prodotto

  • Il cappello ampio e profondo sfoggia un taglio moderno e la chiusura con bottone a pressione si adatta facilmente alla tua taglia.
  • Corpo: 100% cotone. Mesh: 100% poliestere.
  • Lavare a mano
  • Colore mostrato in foto: Ossidiana/Ossidiana
  • Stile: IQ7556-451

Spedizione e resi

Costi di spedizione standard: 5 € per ordini sotto i 99 € per chi non è Member Nike e sotto i 50 € per i Member Nike.

Resi gratuiti entro 30 giorni, sono previste limitazioni.

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    Cappello Nike Arobill C99 TR Inghilterra 2026/27

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