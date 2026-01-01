Cappello Nike Arobill C99 TR Inghilterra 2026/27

Cappello Arobill C99 TR Inghilterra 2026/27
Cappello Nike Arobill C99 TR
Lascia respirare la testa mentre rappresenti il marchio che ami. Il design a profondità elevata dona a questo cappello un fit confortevole e moderno. I pannelli in mesh aiutano a mantenere la giusta traspirabilità, mentre la chiusura a pressione sul retro è pensata per un fit regolabile.
- Colore mostrato in foto: Ossidiana/Ossidiana
- Stile: IQ7556-451
Cappello Arobill C99 TR Inghilterra 2026/27
Lascia respirare la testa mentre rappresenti il marchio che ami. Il design a profondità elevata dona a questo cappello un fit confortevole e moderno. I pannelli in mesh aiutano a mantenere la giusta traspirabilità, mentre la chiusura a pressione sul retro è pensata per un fit regolabile.
Vantaggi
Gli inserti in mesh donano una freschezza totale.
Dettagli prodotto
- Il cappello ampio e profondo sfoggia un taglio moderno e la chiusura con bottone a pressione si adatta facilmente alla tua taglia.
- Corpo: 100% cotone. Mesh: 100% poliestere.
- Lavare a mano
- Colore mostrato in foto: Ossidiana/Ossidiana
- Stile: IQ7556-451
Spedizione e resi
Costi di spedizione standard: 5 € per ordini sotto i 99 € per chi non è Member Nike e sotto i 50 € per i Member Nike.
Resi gratuiti entro 30 giorni, sono previste limitazioni.
Recensioni (0)
Recensioni (0)
Nessuna recensione
Di' la tua. Recensisci Cappello Arobill C99 TR Inghilterra 2026/27 prima di tutti.
Cappello Arobill C99 TR Inghilterra 2026/27
Ulteriori informazioni
Clicca qui per informazioni su come smaltire gli imballaggi dei prodotti Nike in Italia.