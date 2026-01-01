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Cappello Nike ACG Apex - Olive Flak/Nero

Materiali riciclati

Nike ACG Apex

Cappello

30% di sconto
Ritiro gratuito
Opzione "Clicca e ritira" disponibile al pagamento

Questo prodotto è realizzato per almeno il 75% con fibre riciclate

Copertura regolabile e design packable: non è un cappello qualsiasi. Ispirato dal nostro viaggio sulle Dolomiti, risponde alla necessità di avere capi e articoli adatti a ogni condizione. Quando fa caldo e hai bisogno di freschezza, rimuovi la parte superiore per scoprire la corona in rete. E se inizia a piovere all'improvviso? La tesa avvolgente e idrorepellente ti offre una copertura a 360 gradi.


  • Colore mostrato in foto: Olive Flak/Nero
  • Stile: IM6152-368

Nike ACG Apex

30% di sconto

Copertura regolabile e design packable: non è un cappello qualsiasi. Ispirato dal nostro viaggio sulle Dolomiti, risponde alla necessità di avere capi e articoli adatti a ogni condizione. Quando fa caldo e hai bisogno di freschezza, rimuovi la parte superiore per scoprire la corona in rete. E se inizia a piovere all'improvviso? La tesa avvolgente e idrorepellente ti offre una copertura a 360 gradi.

Cappello Apex

I cappelli Apex a secchiello sono tutti a profondità media e offrono una copertura integrale.

Design packable

Quando non ti serve, cerca le etichette "Pack it in" e "Pack it out". Usa i bottoni automatici vicino a queste etichette per riporre il cappello in una custodia compatta e leggera.

Dettagli ricchi di personalità

Il moschettone aggiunge un classico tocco ACG e consente di agganciare il cappello allo zaino per un facile trasporto. Il cinturino regolabile sotto il mento consente di adattare il fit.

Dettagli prodotto

  • Corpo: 100% nylon. Fodera: 100% poliestere.
  • Fascia interna traspirante
  • Logo Nike ACG dal design rifrangente
  • Il prodotto non è inteso come dispositivo di protezione individuale (DPI)
  • Lavare a mano
  • Prodotto importato
  • Colore mostrato in foto: Olive Flak/Nero
  • Stile: IM6152-368

Spedizione e resi

Costi di spedizione standard: 5 € per ordini sotto i 99 € per chi non è Member Nike e sotto i 50 € per i Member Nike.

Resi gratuiti entro 30 giorni, sono previste limitazioni.

Realizzazione

    • Il nylon riciclato nei prodotti Nike proviene da una varietà di materiali, tra cui tappeti riciclati e reti da pesca usate. Il nylon viene pulito, ordinato e trasformato in fiocchi prima di essere sottoposto a processi di riciclaggio chimici o meccanici per creare nuovi filati in nylon riciclato.
    • Gli indumenti che utilizzano materiali in nylon riciclato riducono le emissioni di carbonio fino al 50% rispetto al nylon vergine.

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