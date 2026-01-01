Cappello in maglia non strutturato Nike Club

Materiali riciclati
Nike Club
Cappello in maglia non strutturato
Lo stemma ricamato e la visiera in maglia waffle aggiungono un tocco esclusivo a questo classico cappello Club di media profondità. Realizzato in resistente tela di cotone, presenta una visiera curva per un look classico.
- Colore mostrato in foto: Fir/Sanddrift/Sanddrift
- Stile: IQ1326-323
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Lo stemma ricamato e la visiera in maglia waffle aggiungono un tocco esclusivo a questo classico cappello Club di media profondità. Realizzato in resistente tela di cotone, presenta una visiera curva per un look classico.
Dettagli prodotto
- Chiusura a scorrimento regolabile in metallo
- Corpo: 100% cotone. Inserti: 100% poliestere. Fodera anteriore: 100% poliestere
- Lavare a mano
- Prodotto importato
- Colore mostrato in foto: Fir/Sanddrift/Sanddrift
- Stile: IQ1326-323
Spedizione e resi
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Resi gratuiti entro 30 giorni, sono previste limitazioni.
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