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Cappello in maglia non strutturato Nike Club - Fir/Sanddrift/Sanddrift

Materiali riciclati

Nike Club

Cappello in maglia non strutturato

34,99 €
Fir/Sanddrift/Sanddrift
Nero/Ale Brown/Sanddrift
Ritiro gratuito
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Lo stemma ricamato e la visiera in maglia waffle aggiungono un tocco esclusivo a questo classico cappello Club di media profondità. Realizzato in resistente tela di cotone, presenta una visiera curva per un look classico.


  • Colore mostrato in foto: Fir/Sanddrift/Sanddrift
  • Stile: IQ1326-323

Nike Club

34,99 €

Lo stemma ricamato e la visiera in maglia waffle aggiungono un tocco esclusivo a questo classico cappello Club di media profondità. Realizzato in resistente tela di cotone, presenta una visiera curva per un look classico.

Dettagli prodotto

  • Chiusura a scorrimento regolabile in metallo
  • Corpo: 100% cotone. Inserti: 100% poliestere. Fodera anteriore: 100% poliestere
  • Lavare a mano
  • Prodotto importato
  • Colore mostrato in foto: Fir/Sanddrift/Sanddrift
  • Stile: IQ1326-323

Spedizione e resi

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