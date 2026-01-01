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Cappello in denim non strutturato Nike Club – Bambino/a - College Navy/Bianco

Nike Club

Cappello in denim non strutturato – Bambino/a

27,99 €
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Classico cappello da baseball in stile Nike Swoosh, presenta una chiusura a strappo regolabile sul retro per personalizzare il fit. La visiera curva e la fascia interna mantengono la pelle fresca e asciutta mentre le giovani star si divertono sotto il sole.


  • Colore mostrato in foto: College Navy/Bianco
  • Stile: IO8231-419

Nike Club

27,99 €

Classico cappello da baseball in stile Nike Swoosh, presenta una chiusura a strappo regolabile sul retro per personalizzare il fit. La visiera curva e la fascia interna mantengono la pelle fresca e asciutta mentre le giovani star si divertono sotto il sole.

Vantaggi

  • Fit a profondità media
  • Visiera curva

Dettagli prodotto

  • 100% cotone
  • Lavare a mano
  • Prodotto importato
  • Colore mostrato in foto: College Navy/Bianco
  • Stile: IO8231-419

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