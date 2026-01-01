Cappello in denim non strutturato Nike Club – Bambino/a

Nike Club
Cappello in denim non strutturato – Bambino/a
Classico cappello da baseball in stile Nike Swoosh, presenta una chiusura a strappo regolabile sul retro per personalizzare il fit. La visiera curva e la fascia interna mantengono la pelle fresca e asciutta mentre le giovani star si divertono sotto il sole.
- Colore mostrato in foto: College Navy/Bianco
- Stile: IO8231-419
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Classico cappello da baseball in stile Nike Swoosh, presenta una chiusura a strappo regolabile sul retro per personalizzare il fit. La visiera curva e la fascia interna mantengono la pelle fresca e asciutta mentre le giovani star si divertono sotto il sole.
Vantaggi
- Fit a profondità media
- Visiera curva
Dettagli prodotto
- 100% cotone
- Lavare a mano
- Prodotto importato
- Colore mostrato in foto: College Navy/Bianco
- Stile: IO8231-419
Spedizione e resi
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