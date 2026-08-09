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Valutazione alta
Cappello essenziale con Swoosh in metallo Nike Dri-FIT Club - Nero/Argento metallizzato

Materiali riciclati

Nike Dri-FIT Club

Cappello essenziale con Swoosh in metallo

27,99 €
Nero/Argento metallizzato
Light Smoke Grey/Argento metallizzato
Bianco/Argento metallizzato
Midnight Navy/Argento metallizzato
Pink Smoke/Oro metallizzato
Camo Green/Argento metallizzato
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Ritiro gratuito
Opzione "Clicca e ritira" disponibile al pagamento

Questo prodotto è realizzato con fibre di poliestere riciclate per almeno il 75%.

Metti in mostra lo Swoosh con il cappello Club non strutturato e a profondità media. La visiera curva e lo Swoosh in metallo donano al tuo look una finitura essenziale, mentre la tecnologia traspirante offre freschezza e comfort quando dai il massimo nelle giornate calde e soleggiate.


  • Colore mostrato in foto: Nero/Argento metallizzato
  • Stile: FB5372-010

Nike Dri-FIT Club

27,99 €

Metti in mostra lo Swoosh con il cappello Club non strutturato e a profondità media. La visiera curva e lo Swoosh in metallo donano al tuo look una finitura essenziale, mentre la tecnologia traspirante offre freschezza e comfort quando dai il massimo nelle giornate calde e soleggiate.

Vantaggi

  • I cappelli Club sfoggiano uno stile perfetto per tutti i giorni con un design a profondità media.
  • La tecnologia Nike Dri-FIT allontana il sudore per favorirne una rapida evaporazione e mantenere la pelle asciutta per un comfort ideale.
  • Il tessuto in twill è morbido e leggero.
  • La chiusura in metallo con marchio Swoosh consente di regolare facilmente il fit.

Dettagli prodotto

  • 100% poliestere
  • Logo Swoosh in metallo in rilievo
  • Chiusura regolabile in metallo sul bordo con Swoosh in rilievo
  • Da lavare a mano
  • Prodotto importato
  • Colore mostrato in foto: Nero/Argento metallizzato
  • Stile: FB5372-010

Spedizione e resi

Costi di spedizione standard: 5 € per ordini sotto i 99 € per chi non è Member Nike e sotto i 50 € per i Member Nike.

Resi gratuiti entro 30 giorni, sono previste limitazioni.

Realizzazione

    • Per i prodotti Nike in poliestere riciclato vengono utilizzate bottiglie di plastica riciclate, che vengono pulite, triturate e convertite in pellet. A loro volta, i pellet vengono trasformati in nuovi filati di alta qualità per creare i nostri prodotti, offrendo prestazioni eccezionali con un impatto ambientale ridotto.
    • Oltre a diminuire gli sprechi, il poliestere riciclato riduce le emissioni di carbonio del 30% circa rispetto al poliestere vergine. Nike salva ogni anno una media di 1 miliardo di bottiglie di plastica da discariche e corsi d'acqua.

Recensioni (74)

4.6 stelle

  • 5 stars

    JesperKjærH504349661

    good quality and good fit for my large head

  • Eric913823023

    It’s perfect ,I love how comfortable it is

  • Wie auf den Bildern!

    Karen9686a9d869a5482fad05797e388874f0

    Sehr gut! Kann ich nur empfehlen.

Cappello essenziale con Swoosh in metallo Nike Dri-FIT Club

Nike Dri-FIT Club

27,99 €

Ulteriori informazioni

    Clicca qui per informazioni su come smaltire gli imballaggi dei prodotti Nike in Italia.

Completa il look

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Scopri il cappello non strutturato con Swoosh in metallo Nike Dri-FIT Club

I cappelli Club sfoggiano uno stile perfetto per tutti i giorni con un design a profondità media.

La tecnologia Nike Dri-FIT allontana il sudore per favorirne una rapida evaporazione, mantenendo la pelle asciutta per un comfort ideale.