Cappello essenziale con Swoosh in metallo Nike Dri-FIT Club

5 stars
JesperKjærH504349661
good quality and good fit for my large head
Materiali riciclati
Questo prodotto è realizzato con fibre di poliestere riciclate per almeno il 75%.
Metti in mostra lo Swoosh con il cappello Club non strutturato e a profondità media. La visiera curva e lo Swoosh in metallo donano al tuo look una finitura essenziale, mentre la tecnologia traspirante offre freschezza e comfort quando dai il massimo nelle giornate calde e soleggiate.
Nike Dri-FIT Club
Metti in mostra lo Swoosh con il cappello Club non strutturato e a profondità media. La visiera curva e lo Swoosh in metallo donano al tuo look una finitura essenziale, mentre la tecnologia traspirante offre freschezza e comfort quando dai il massimo nelle giornate calde e soleggiate.
Costi di spedizione standard: 5 € per ordini sotto i 99 € per chi non è Member Nike e sotto i 50 € per i Member Nike.
Resi gratuiti entro 30 giorni, sono previste limitazioni.
4.6 stelle
5 stars
JesperKjærH504349661
good quality and good fit for my large head
Eric913823023
It’s perfect ,I love how comfortable it is
Wie auf den Bildern!
Karen9686a9d869a5482fad05797e388874f0
Sehr gut! Kann ich nur empfehlen.
Nike Dri-FIT Club
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Scopri il cappello non strutturato con Swoosh in metallo Nike Dri-FIT Club
I cappelli Club sfoggiano uno stile perfetto per tutti i giorni con un design a profondità media.
La tecnologia Nike Dri-FIT allontana il sudore per favorirne una rapida evaporazione, mantenendo la pelle asciutta per un comfort ideale.