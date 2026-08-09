Cappello essenziale con Swoosh in metallo Nike Dri-FIT Club

Metti in mostra lo Swoosh con il cappello Club non strutturato e a profondità media. La visiera curva e lo Swoosh in metallo donano al tuo look una finitura essenziale, mentre la tecnologia traspirante offre freschezza e comfort quando dai il massimo nelle giornate calde e soleggiate.

Colore mostrato in foto: Nero/Argento metallizzato

Stile: FB5372-010