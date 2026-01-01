Cappello Dri-FIT Club non strutturato Nike After Dark Tour

Guida alle taglie e alle misure

Questo prodotto è realizzato con fibre di poliestere riciclate per almeno il 75%.

Questo cappello regolabile Club celebra il Nike After Dark Tour, una serie di gare femminili di corsa che si svolgono in notturna in città di tutto il mondo. Realizzato in materiale Nike Dri-FIT e dotato di fascia tergisudore interna, è pensato per offrirti un comfort costante giorno e notte.