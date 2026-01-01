Cappello Dri-FIT Club non strutturato Nike After Dark Tour

Materiali riciclati
Nike After Dark Tour
Cappello Dri-FIT Club non strutturato
Questo prodotto è realizzato con fibre di poliestere riciclate per almeno il 75%.
Questo cappello regolabile Club celebra il Nike After Dark Tour, una serie di gare femminili di corsa che si svolgono in notturna in città di tutto il mondo. Realizzato in materiale Nike Dri-FIT e dotato di fascia tergisudore interna, è pensato per offrirti un comfort costante giorno e notte.
- Colore mostrato in foto: Nero/Reflective Silver
- Stile: IF3582-010
Nike After Dark Tour
Questo cappello regolabile Club celebra il Nike After Dark Tour, una serie di gare femminili di corsa che si svolgono in notturna in città di tutto il mondo. Realizzato in materiale Nike Dri-FIT e dotato di fascia tergisudore interna, è pensato per offrirti un comfort costante giorno e notte.
Vantaggi
- La tecnologia Nike Dri-FIT allontana il sudore per favorirne una rapida evaporazione e mantenere la pelle asciutta per un comfort ideale.
- I cappelli Club dalla profondità media sfoggiano uno stile perfetto per tutti i giorni.
Dettagli prodotto
- Occhielli ricamati
- Fibbia in metallo
- Corpo: 100% poliestere. Fodera: 100% poliestere.
- Lavare a mano
- Prodotto importato
- Colore mostrato in foto: Nero/Reflective Silver
- Stile: IF3582-010
Spedizione e resi
Costi di spedizione standard: 5 € per ordini sotto i 99 € per chi non è Member Nike e sotto i 50 € per i Member Nike.
Resi gratuiti entro 30 giorni, sono previste limitazioni.
Realizzazione
- Per i prodotti Nike in poliestere riciclato vengono utilizzate bottiglie di plastica riciclate, che vengono pulite, triturate e convertite in pellet. A loro volta, i pellet vengono trasformati in nuovi filati di alta qualità per creare i nostri prodotti, offrendo prestazioni eccezionali con un impatto ambientale ridotto.
- Oltre a diminuire gli sprechi, il poliestere riciclato riduce le emissioni di carbonio del 30% circa rispetto al poliestere vergine. Nike salva ogni anno una media di 1 miliardo di bottiglie di plastica da discariche e corsi d'acqua.
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