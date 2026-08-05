Cappello Dri-FIT ACG Radical AirFlow Apex

Bad ass
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Worn this a total of 3 hours in public and already have gotten random compliments from a waitress, random person at the bar, and of course friends.
Materiali riciclati
Radical AirFlow è un tessuto estremamente ambizioso, concepito per potenziare la ventilazione. Realizzato per sfruttare al massimo l'innovazione di Radical AirFlow, questo cappello ACG Apex favorisce una maggiore circolazione dell'aria donando freschezza e comfort alla testa. Indossato e testato da trail runner d'élite del team ACG, Radical AirFlow ha prodotto risultati eccellenti. Ora tocca a te provarne il brivido.
ACG Radical AirFlow Apex
INNOVAZIONE RIVOLUZIONARIA PER ATLETI IN MOVIMENTO.
Radical AirFlow è un tessuto estremamente ambizioso, concepito per potenziare la ventilazione. Realizzato per sfruttare al massimo l'innovazione di Radical AirFlow, questo cappello ACG Apex favorisce una maggiore circolazione dell'aria donando freschezza e comfort alla testa. Indossato e testato da trail runner d'élite del team ACG, Radical AirFlow ha prodotto risultati eccellenti. Ora tocca a te provarne il brivido.
Radical AirFlow presenta una struttura a trama larga estremamente traspirante, che contribuisce a convogliare una maggiore quantità di aria direttamente sulla pelle per una rapida evaporazione del sudore durante il movimento.
Il morbido tessuto in maglia a trama larga è liscio sulla pelle e lascia fuoriuscire rapidamente il calore in eccesso. La visiera avvolgente offre una protezione a 360 gradi.
La tecnologia Nike Dri-FIT allontana il sudore per favorirne una rapida evaporazione e mantenere la pelle asciutta per un comfort ideale.
Il design a taglio basso si adatta perfettamente per una vestibilità stabile mentre esplori il terreno.
Costi di spedizione standard: 5 € per ordini sotto i 99 € per chi non è Member Nike e sotto i 50 € per i Member Nike.
Resi gratuiti entro 30 giorni, sono previste limitazioni.
5 stelle
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