Cappello da trail running regolabile Dri-FIT ACG Radical AirFlow Fly Cap

Perfect travel hat
Adam948596969
Ultra lightweight, breathable, quick drying and versatile! Really hoping they make different colours.
Materiali riciclati
Presto disponibile
Radical AirFlow è un tessuto estremamente ambizioso, concepito per potenziare la ventilazione. Realizzato per sfruttare al massimo l'innovazione di Radical AirFlow, questo cappello da gara ACG Fly favorisce una maggiore circolazione dell'aria per mantenere la testa fresca quando aumenti il passo. Indossato e testato da trail runner d'élite del team ACG, Radical AirFlow ha prodotto risultati eccellenti. Ora tocca a te provarne il brivido.
ACG Radical AirFlow Fly Cap
INNOVAZIONE RIVOLUZIONARIA PER ATLETI IN MOVIMENTO.
Radical AirFlow è un tessuto estremamente ambizioso, concepito per potenziare la ventilazione. Realizzato per sfruttare al massimo l'innovazione di Radical AirFlow, questo cappello da gara ACG Fly favorisce una maggiore circolazione dell'aria per mantenere la testa fresca quando aumenti il passo. Indossato e testato da trail runner d'élite del team ACG, Radical AirFlow ha prodotto risultati eccellenti. Ora tocca a te provarne il brivido.
Radical AirFlow presenta una struttura a trama larga estremamente traspirante, che contribuisce a convogliare una maggiore quantità di aria direttamente sulla pelle per una rapida evaporazione del sudore durante il movimento.
Il morbido tessuto in maglia a trama larga è liscio sulla pelle e lascia fuoriuscire rapidamente il calore in eccesso. La chiusura a strappo con marchio ACG è perfetta per regolare il fit in un attimo.
La tecnologia Nike Dri-FIT allontana il sudore per favorirne una rapida evaporazione e mantenere la pelle asciutta per un comfort ideale.
Costi di spedizione standard: 5 € per ordini sotto i 99 € per chi non è Member Nike e sotto i 50 € per i Member Nike.
Resi gratuiti entro 30 giorni, sono previste limitazioni.
5 stelle
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Ultra lightweight, breathable, quick drying and versatile! Really hoping they make different colours.
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