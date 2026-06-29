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Cappello da trail running regolabile Dri-FIT ACG Radical AirFlow Fly Cap - Bianco/Bianco

Materiali riciclati

ACG Radical AirFlow Fly Cap

Cappello da trail running regolabile Dri-FIT

49,99 €

Presto disponibile

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Radical AirFlow è un tessuto estremamente ambizioso, concepito per potenziare la ventilazione. Realizzato per sfruttare al massimo l'innovazione di Radical AirFlow, questo cappello da gara ACG Fly favorisce una maggiore circolazione dell'aria per mantenere la testa fresca quando aumenti il passo. Indossato e testato da trail runner d'élite del team ACG, Radical AirFlow ha prodotto risultati eccellenti. Ora tocca a te provarne il brivido.


  • Colore mostrato in foto: Bianco/Bianco
  • Stile: IX1854-100

ACG Radical AirFlow Fly Cap

49,99 €

INNOVAZIONE RIVOLUZIONARIA PER ATLETI IN MOVIMENTO.

Radical AirFlow è un tessuto estremamente ambizioso, concepito per potenziare la ventilazione. Realizzato per sfruttare al massimo l'innovazione di Radical AirFlow, questo cappello da gara ACG Fly favorisce una maggiore circolazione dell'aria per mantenere la testa fresca quando aumenti il passo. Indossato e testato da trail runner d'élite del team ACG, Radical AirFlow ha prodotto risultati eccellenti. Ora tocca a te provarne il brivido.

Radicale nell'innovazione

Radical AirFlow presenta una struttura a trama larga estremamente traspirante, che contribuisce a convogliare una maggiore quantità di aria direttamente sulla pelle per una rapida evaporazione del sudore durante il movimento.

Radicale nella struttura

Il morbido tessuto in maglia a trama larga è liscio sulla pelle e lascia fuoriuscire rapidamente il calore in eccesso. La chiusura a strappo con marchio ACG è perfetta per regolare il fit in un attimo.

Radicale nel comfort

La tecnologia Nike Dri-FIT allontana il sudore per favorirne una rapida evaporazione e mantenere la pelle asciutta per un comfort ideale.

Altri vantaggi

  • Il design a basso profilo si adatta perfettamente per una vestibilità stabile mentre dai il massimo su terreni difficili.
  • La visiera precurvata aiuta a proteggere gli occhi dal sole.

Dettagli prodotto

  • Chiusura a strappo regolabile
  • 100% poliestere
  • Lavare a mano
  • Prodotto importato
  • Colore mostrato in foto: Bianco/Bianco
  • Stile: IX1854-100

Spedizione e resi

Costi di spedizione standard: 5 € per ordini sotto i 99 € per chi non è Member Nike e sotto i 50 € per i Member Nike.

Resi gratuiti entro 30 giorni, sono previste limitazioni.

Recensioni (1)

5 stelle

  • Perfect travel hat

    Adam948596969

    Ultra lightweight, breathable, quick drying and versatile! Really hoping they make different colours.

Cappello da trail running regolabile Dri-FIT ACG Radical AirFlow Fly Cap

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