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Cappello da imbianchino non strutturato in denim Nike Club - College Navy/Pink Foam

Materiali riciclati

Nike Club

Cappello da imbianchino non strutturato in denim

34,99 €
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La tecnica di verniciatura aerografata dona a questo cappello Club in denim un look consumato e vissuto. La visiera curva e la vestibilità di media profondità donano un look classico. A


  • Colore mostrato in foto: College Navy/Pink Foam
  • Stile: IQ1314-419

Nike Club

34,99 €

La tecnica di verniciatura aerografata dona a questo cappello Club in denim un look consumato e vissuto. La visiera curva e la vestibilità di media profondità donano un look classico. A

Dettagli prodotto

  • Patch in tessuto
  • Fascetta regolabile sul retro
  • Chiusura a scorrimento in metallo
  • Corpo: 100% cotone. Fodera pannello anteriore: 100% poliestere
  • Lavare a mano
  • Prodotto importato
  • Colore mostrato in foto: College Navy/Pink Foam
  • Stile: IQ1314-419

Spedizione e resi

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