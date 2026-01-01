Cappello da imbianchino non strutturato in denim Nike Club

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Materiali riciclati
Nike Club
Cappello da imbianchino non strutturato in denim
34,99 €
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Ritiro gratuito
La tecnica di verniciatura aerografata dona a questo cappello Club in denim un look consumato e vissuto. La visiera curva e la vestibilità di media profondità donano un look classico. A
- Colore mostrato in foto: College Navy/Pink Foam
- Stile: IQ1314-419
Nike Club
34,99 €
La tecnica di verniciatura aerografata dona a questo cappello Club in denim un look consumato e vissuto. La visiera curva e la vestibilità di media profondità donano un look classico. A
Dettagli prodotto
- Patch in tessuto
- Fascetta regolabile sul retro
- Chiusura a scorrimento in metallo
- Corpo: 100% cotone. Fodera pannello anteriore: 100% poliestere
- Lavare a mano
- Prodotto importato
- Colore mostrato in foto: College Navy/Pink Foam
- Stile: IQ1314-419
Spedizione e resi
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