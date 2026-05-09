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Cappello da gara strutturato Nike Club - University Red/Nero

Nike Club

Cappello da gara strutturato

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Nike, la dea della vittoria, prende la testa della corsa con questo cappello ispirato alle gare. Ha un fit strutturato di media profondità e una visiera curva per un'estetica classica.


  • Colore mostrato in foto: University Red/Nero
  • Stile: IH9259-696

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Nike, la dea della vittoria, prende la testa della corsa con questo cappello ispirato alle gare. Ha un fit strutturato di media profondità e una visiera curva per un'estetica classica.

Dettagli prodotto

  • Fascetta regolabile sul retro
  • Chiusura a scorrimento in metallo
  • Corpo: 100% cotone. Retro del pannello anteriore: 100% poliestere.
  • Non lavare
  • Prodotto importato
  • Colore mostrato in foto: University Red/Nero
  • Stile: IH9259-696

Spedizione e resi

Costi di spedizione standard: 5 € per ordini sotto i 99 € per chi non è Member Nike e sotto i 50 € per i Member Nike.

Resi gratuiti entro 30 giorni, sono previste limitazioni.

Recensioni (1)

5 stelle

  • love them so much I got all the colors!

    Nicholas57718698

    Dope hat! I love the details too!

Cappello da gara strutturato Nike Club

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